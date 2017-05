VIDEO: Hamo je 'zabluzu'

Hamo & Tribute 2 Love predstavljajo pesem Zabluzu. Tempo drugega singla je tokrat hitrejši od prejšnje pesmi, balade Telo. Skladba Zabluzu namreč spominja na lahkotni galop, ki te iz pomladi pelje v sončno poletje. Ob njenem ritmu boste težko mirovali, melodija pa vas bo zaznamovala že po prvem srečanju. V lahkotnem galopu se odvija tudi zgodba. Besedilo je kakopak ljubezensko, a tokrat smo na začetku - ona živi v njegovem bloku, on pa jo srečuje in je ne more pozabiti. Zgodba je z vsakim srečanjem lepša, bolj napeta in bolj prijetno-nevzdržna. Vsi vemo, kako se bo razpletla, in vsi smo jo, vsaj od daleč, že doživeli. V novem singlu se Hamo poigra z nasprotji, ki se privlačijo. Hkrati hrepeni po nedosegljivem, pa četudi je objekt poželenja čisto blizu.



Zabluzu so fantje pospremili tudi s svežim videospotom. A ne bodite presenečeni, če v videu ne boste videli zaljubljenih pogledov in mimobežnih dotikov. To bi bilo preveč predvidljivo, premalo sveže. Video se dogaja v drugem vesolju, z drugimi igralci. Sveže sestavine videa so drugačne.