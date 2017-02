Hamo ponudil album 3p in sesul strežnik!

Hamo in druščina se odpravljajo na promocijsko turnejo po vsej Sloveniji, veliki promocijski koncert so razprodali, z brezplačno ponudbo albuma 3p pa "sesuli" strežnik. (Foto: Miro Majcen)

Hamo & Tribute 2 Love so zabeležili nov mejnik z albumom 3p, ki je zrel in iskren rock album, ki so ga zaenkrat ponudili na 200 vinilnih ploščah, a so te večinoma že pošle. Ostalo je le še par albumov, ki pa jih Hamo in kompanija ne želijo prodati preko spleta. Zanje boste morali na enega naslednjih koncertov.



Bend se je zaradi nepričakovanega povpraševanja odločil, da za nekaj dni svojim oboževalcem ponudi, da si brezplačno snamejo novi album, preko njihove spletne strani.



Novico so objavili na svoji Facebook strani, a se je zaradi navala glasbenih navdušencev oblegana stran že prvo uro soočila s težavami, saj se je večkrat "sesul" strežnik. V enem dnevu so zabeležili že preko tisoč prenosov. Očitno albuma ne bodo ustavile niti digitalne težave, saj dobra glasba vedno najde pot do poslušalcev. Strežnik spet stoji, težave so odpravili, a ne pozabimo, da bo album 3p brezplačno na voljo le še do konca februarja, potem pa do jeseni samo še v živo. Kdor ga nima, naj pohiti s klikanje, zasedba pa priporoča, da to storite ponoči, ko je strežnik manj obremenjen.



Hamo in druščina se odpravljajo na promocijsko turnejo po vsej Sloveniji, saj jih bo mogoče ujeti na vseh koncih in krajih. Seveda z "lubeznijo" ...



Oglejte si videospot za pesem Telo!