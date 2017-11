Hamov 3p v vzdušju pristnega bluesovskega hrepenenja

Hamo & Tribute 2 Love so ob dihgitalno kompaktni izdaji albuma 3p napolnili Cvetličarno. (Foto: Marko Alpner )

Hamo & Tribute 2 Love so na odru Cvetličarne s prepričljivo sproščeno izkušenostjo odrskih mačkov začeli potovanje po vseh odtenkih lubezni, ki so jih uglasbili na novem albumu. Sprostili so vso "lubezen" in poredni blues rock za dva ter polni dvorani pričarali obljubljeno vreme za lubezen z značilnim raskavim vokalom edinstvenega frontmana. Prekaljeno rockersko so se spet pokazali v najboljši možni formi ter ustvarili vzdušje pristnega bluesovskega hrepenenja in ljubezenske mistike. Pristna čustva in energija pa sta preskakovali tako z odra proti občinstvu kot obratno.

Renata Mohorič in Hamo v akciji. (Foto: Marko Alpner )

​Koncert je vpeljala predskupina Joker Out, kot skrita gostja pa je presenetila izvrstna vokalistka Renata Mohorič v novem, še neizdanem, duetu Tud za naju dva. Oboževalci so lahko slišali nekaj novih, še neizdanih pesmi, ter že skoraj zimzelene favorite kot so Rožice, Pol, Gospa Magister, Gremo se igrat boga in Zabluzu. Koncert so v velikem slogu zaključili z najnovejšim singlom Vreme za lubezen in poželi gromovit aplavz.



3p potovanje bodo nadaljevali z novimi predvsem decembrskimi koncertnimi datumi, in sicer 30. novembra v Ravnah na Koroškem, 8. decembra v Cerknici, 21. decembra v Novem mestu in 28. decembra na Bledu.