Severina pred slovensko premiero muzikala Naša bila štorija: Počutim se kot na ekskurziji

Pevci bodo na odru pričarali Split v 70. letih prejšnjega stoletja.

Kaj se zgodi ko svoje glasove združijo kar trije zelo uspešni in priljubljeni hrvaški pevci? Odrska uspešnica! Slavna hrvaška trojica, Severina, Danijela in Goran Karan, je združila svoje moči v muzikalu Naša bila štorija (Naša bela zgodba), s katero so na Hrvaškem že dosegli velik uspeh. Ker pa je trojica tudi v Sloveniji zelo priljubljena, so se odločili s svojo uspešnico prečkati mejo. "Počutim se kot na ekskurziji," je ob prihodu v Slovenijo, kjer pogosto koncertira, dejala Severina, ki je se trenutka, ko jo je Goran povabil k sodelovanju, spominja kot enega najlepših v njenem življenju.

"Ko je Goran pred menoj zaigral na kitaro in odpel pesmi iz predstave, sem bila tako navdušena, da sem dobila kar solzne oči. S takim žarom in ljubeznijo je igral in pripovedoval zgodbo muzikala, da si čutil neskončno ljubezen, ki je tudi glavna tema zgodbe," je v žaru razložila Severina, ki v muzikalu igra glavno žensko vlogo. Tudi Danijelo je v nastop prepričal žar Goranovih oči, ko je pripovedoval o projektu. "Ko me je Goran ujel v garderobi in mi razložil o muzikalu s takim žarom v očeh, sem se takoj zaljubila v zgodbo in ne da bi vedela v kaj se podajam, sem privolila," kar malce zaljubljeno razlaga Danijela.

Na zadnji vaji pred slovensko premiero, ki bo nocoj v Hali Tivoli, pa smo ujeli tudi preostalo zasedbo in soavtorja muzikala, ki bdi nad celotnim projektom, Gorana Karana. Čeprav bi kdo morda mislil, da je od Hrvaške do Slovenije le kratka pot, je bil prihod ustvarjalcev čez mejo kar velik logistični zalogaj, pravi Karan, ob tej priložnosti pa se je spomnil tudi, kako je nekoč za drobiž igral na ljubljanskih ulicah. No, zdaj pa bo s svojo uspešnico nastopil na odru razprodane Hale Tivoli.

Goran Karan je kot idejni vodja projekta s svojim žarom ob sebi zbral zvezdniško ekipo.

Po besedah organizatorjev muzikal na avtentičen način pričara znani splitski značaj, miselnost in humor ter občinstvo skozi zgodbo o prepovedani ljubezni popelje v Split v 70. letih prejšnjega stoletja.

Scensko-glasbeni projekt v dveh dejanjih skozi dramsko delo in romantično zgodbo pripoveduje o ljubezni mladega para. Duje (Goran Karan) je mladi up nogometnega kluba Hajduk, pred katerim je tekma njegovega življenja – tako tista na nogometni zelenici, kot tudi življenjska. Duje ljubi lepo Ane (Severina), hčer direktorja Vinka (Stefan Kokoškov), ki zaradi spora med dvema družinama ne želi niti slišati za Duja. Ana in Duje tako morata za svojo ljubezen pretrpeti vzpone in padce, grde poglede in žaljivke, vendar kljub vsemu ne obupata in se za svojo ljubezen borita do konca.

Pod muzikal, v katerem sodeluje več kot 20 priznanih hrvaških glasbenikov, sta se podpisala Nenad Ninčević in Karan, vlogo glasbenega producenta in aranžerja pa je prevzel Nenad Šiškov. Režiserka je Nina Kleflin.

V sklopu projekta so izdali tudi album, ki je bil dolgo na vrhu lestvice najbolj prodajanih albumov na Hrvaškem. Na njem je zbranih vseh 17 skladb iz predstave,

Muzikal v Ljubljano prihaja po hrvaški premieri v Splitu in ponovitvi v Zagrebu, 3. novembra pa bo gostoval v mariborski Dvorani Tabor.