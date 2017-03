AVDIO: I'van nadaljuje niz skladb z gostujočimi vokali – tokrat z Omarjem Naberjem

Skladba Ne zapusti me, I'vanovo avtorsko delo, je prošnja minuli ljubezni. Skladba je nastala že pred leti, a je do danes zorela in čakala na svoj trenutek.



Skladba je nastala kot posledica velike in nesrečne I'vanove ljubezni. Ko ga je zapustilo tedanje dekle, je I'van, z razbitim avtom in brez prebite pare, obupal nad vsem. Prizadet je simbolično zamenjal spol in na koncertih s tedanjo zasedbo Hot Dog nastopal v krilu. V tistem težavnem obdobju je nastala kopica pesmi, ki še čakajo na svoje življenje in ena od njih je bila tudi Ne zapusti me. Pesem je dolgo ležala v predalu in čakala na svoj trenutek, ki je prišel pred meseci, ko je I'van začel pripravljati album z mnogimi izvrstnimi slovenskimi vokali. Omar Naber, eden od najboljših slovenskih glasov, letošnji predstavnik Slovenije na tekmovanju za Pesem Evrovizije, je bil takoj pripravljen odpeti zahtevno melodijo in s čustvi nabito besedilo. Na snemanju skladbe je sodeloval tudi legendarni Buldožer Borut Činč; poprijel je za Hammond orgle.



Za umetniškim imenom I'van se skriva uveljavljen slovenski avtor, aranžer in kitarist Ivan Bekčič. I'van je svojo dolgo in plodno glasbeno pot začel pri Lublanskih psih, nadaljeval z Janijem Kovačičem in nato deloval v skupini Sokoli, ki jo je ustanovil Pero Lovšin (I'van je tudi soavtor skladb kot so Moja mama je strela, Marija pomagaj in drugih). I'van je vdihnil življenje tudi nekaterim drugim skupinam: najprej Mad Dog, nato Hot Dog (v kateri je prepeval Goran Breščanski). Po razpadu slednje se je I'van ponovno pridružil Peru Lovšinu in njegovi spremljevalni zasedbi, sodeloval je tudi na plošči Slovenija gre naprej.