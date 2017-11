Isaac Palma: Uresničile so se mi še ene velike sanje

A post shared by Isaac Palma (@isaacatetodo) on Nov 1, 2017 at 8:10am PDT

Če želite, da vam ekipa oddaje Dan najlepših sanj izpolni željo ali pa z željo osrečite koga od svojih bližnjih, se prijavite tukaj.

''Prijatelji moji, z vami želim deliti svojo srečo!'' je oboževalce na Facebooku nagovoril Isaac Palma in nadaljeval: ''Pred dvema dnevoma sem se odpravil v Italijo, da bi prvič v življenju užival na koncertu skupine Rafaga, ki je znana po vsej Latinski Ameriki, po svojem edinstvenem izvajanju Cumbie. Vozil sem kar devet ur, ne da bi se zavedal, da me čakajo še veliko lepše stvari kot samo poslušanje glasbe od daleč. Ko sem prispel v hotel, sem na recepciji zagledal glavnega pevca Rodriga Taparija in kar takoj sva spregovorila nekaj besed. Povabil me je na večerjo, kjer sva poklepetala o glasbi in uresničile so se mi še ene velike sanje! Skupaj s skupino Rafaga sem imel priložnost zapeti pred neskončno veliko množico ljudi, poleg tega pa sem imel svoj prvi nastop v Italiji.'' 26-letni pevec je obisk Italije izkoristil tudi za ogled Milana, kjer se je na slavnem trgu skupaj z ženo Patricijo Brmež Palma fotografiral pred veličastno milansko stolnico Duomo.

Isaacov nastop s skupino Rafaga si lahko ogledate spodaj.

Odkar je Isaac nastopil v šovu Slovenija ima talent, kjer je na koncu zasedel drugo mesto, je uspešno zakorakal na slovensko glasbeno sceno in živi svoje sanje. Za konec je oboževalcem še sporočil: ''To zgodbo delim z vami, ker vam znova želim položiti na srce, da se sanje zares uresničujejo, le slediti moramo poti svojega srca.''