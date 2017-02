Izdali svoj prvi album

Unikatno kantri, folk, rock energijo sestavljajo Marko Berčič (vokal, kitara, banjo, mandola), Simona Benko (vokal), Žiga Lacko (kitara), Marta Ribič (violina), Robert Janežič (klaviature, harmonika), Dean Rozman ( bas kitara) in Gregor Seme (bobni).

Gorenjska skupina Mali Oglasi je izdala svoj prvi album (Foto: Arhiv izvajalca)

Prvotno je člane z dolgo glasbeno kilometrino združevalo predvsem preigravanje znanih skladb, s svojo inovativno interpretacijo pa so za zabavo skrbeli na raznih druženjih, na velikih in malih odrih. Ves čas je bila med člani prisotna tudi želja po ustvarjanju avtorske glasbe, po poigravanju z novimi melodijami in besedili in tako se je s pridnim delom izoblikovala odlična zasedba, ki se ne boji, da bi ji zmanjkalo idej za ustvarjanje. Mali Oglasi s svojo enegijo na koncerte privabljajo vedno več ljudi. Zasedbi se na koncertih pogosto pridružijo tudi plesalci country line dancea, tako imenovanega plesa v vrsti, ki s svojimi koreografijami in stilom poskrbijo za dodatno vzdušje. Za dobro zabavo in vtis je skupina poskrbela tudi na Hrvaškem. Lansko leto so Mali Oglasi gostovali na štiridnevnem kantri festivalu v Koprivnici, kjer so s svojim pestrim repertoarjem navdušili tamkajšnjo množico. Letos so vabljeni na Varaždinski festival, prav gotovo pa bodo poleti ponovili tudi koncert na jezeru v Šoderici.

Prvenec Do konca in naprej (Foto: Arhiv izvajalca)

Prvenec Do konca in naprej ponuja enajst skladb, ki jih bo mogoče slišati na uradni promociji plošče konec tedna v Kranju. Avtor glasbe in besedil je idejni vodja Marko Berčič, ki se v besedilih dotika sveta, kot ga doživlja. Slovenski glasbeni prostor je obogatil z glasbo, ki osrečuje, zabava ter prebuja tudi globlja čustva. Ustvarjalci obljubljajo, da lahko v njihovih besedih in melodijah vsak najde delček sebe. V pesmih se prepletata tako ženski kot tudi moški vokal, ki se stilsko prepletata med zvoki folka, countryja in rocka. Na plošči je tudi pesem z naslovom Kam, prečudovita pesem Franceta Prešerna, ki so jo Mali Oglasi še dodatno začinili. Plošča, ki je nastajala dve leti, je bila posneta v studiu Krajnik in Pancho glasbeni produkciji, za grafično podobo pa je poskrbel Blaž Učakar.

Skupina se trenutno pripravlja na snemanje svojega drugega videospota za naslovno pesem Do konca in naprej. Svoj prvi videospot za pesem Vroča kri so Mali Oglasi posneli s plesalci skupine Wild West in Colorado country line dancea. Ideja o sodelovanju s plesno skupino se je pevki Simoni porodila že pred časom, saj tudi sama pleše line dance. Za vročekrvne kavbojce je Marko hitro našel prave besede in plesalci so pesem vzeli za svojo. Ker so zabave s pridihom divjega zahoda na gorenjskem zelo priljubljene, na realizacijo videospota niso prav dolgo čakali. Za plesno točko je poskrbel plesni učitelj David Prestor, ki je sestavil koreografijo za pesem. Kar okrog sto pravih kavbojk in kavbojev je na idiličnem podeželju na Jezerskem, natančneje na Šenkovi domačiji, odlično odplesalo in odigralo svoje vloge. Kot pravijo navzoči, je bilo vzdušje na snemanju neverjetno. Za snemanje so porabili dva snemalna dneva, prevozili so celo Jezersko, spoznali in pretaknili vsak kotiček tega slovenskega bisera in se predvsem res dobro imeli.