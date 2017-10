Izjemen interes v Sloveniji za koncert superzvezdnika sira Roda Stewarta 2. februarja 2018 v Areni Zagreb!

Direktor Star Produkcije Alen Ključe ob temu pravi: „Veseli nas dejstvo, da je za koncert Roda Stewarta v Zagrebu izjemen interes tudi v Sloveniji in se veselimo vašega obiska na koncertu tega legendarnega glasbenika, ki je zaznamoval glasbeno sceno, ima pa tudi svetovni rekord po obiskanosti koncerta, ko ga je leta 1994 v Riu De Janeiru videlo kar 4,2 milijona obiskovalcev. Veseli nas, da prepoznate kakovost koncertov, ki vam jih pripravljamo, kot so Royal Christmas Gala s Sarah Brightman, Gregorian in tremi tenoristi v Stožicah, naslednje leto maja spet Andre Rieu s svojim Johann Strauss Orchestra, v Zagrebu pa še koncert Andree Bocellija ob dnevu žena. Tako tudi koncert Roda Stewarta sodi v izbor najkakovostnejših svetovnih izvajalcev, ki vam jih bomo približali s koncerti v Sloveniji ali na Hrvaškem“. Vstopnice so na voljo na www.eventim.si.

https://www.youtube.com/watch?v=w_nLdo_Rs8o

Rod Stewart je bil kar dvakrat uvrščen v legendarno Rock and Roll Hall of Fame in velja za enega najbolj prodajanih glasbenikov vseh časov, ki je v 5 desetletjih kariere prodal več kot 200 milijonov albumov po celem svetu. Med njegove številne uspehe sodi tudi 6 zaporednih albumov, s katerimi je zasedal vrhove lestvic, vključno z 62 singli in kar šestimi na prvih mestih. V ZDA je plasiral 16 singlov, ki so se povzpeli med prvih 10 najbolj poslušanih, štirje med njimi pa so zasedli prvo mesto Billboardove lestvice Hot 100. Lani, leta 2016, je za svoje zasluge v glasbi in humanitarnem delu prejel viteški naslov.

Avgusta letos je v sodelovanju z multiplatinasto zasedbo DNCE posnel zanimivo obdelavo ene najbolj izvajanih plesnih uspešnic vseh časov “Da Ya Think I’m Sexy.” Njihova debitantska izvedba je bila glavna uspešnica letošnje podelitve nagrad MTV VMA, single pa je na voljo na

https://itunes.apple.com/us/album/da-ya-think-im-sexy-feat-dnce-single/id1272951328.

Stewartov odličen smisel za humor in neponovljiv slog sta zagotovili za vrhunski glasbeni spektakel, zato ga ne zamudite doživeti v živo! Vstopnice za nastop tega pevskega legendarnega velikana 2. februarja 2018 v zagrebški Areni so že na voljo na spletni strani www.eventim.si in na vseh prodajnih mestih po Sloveniji.

