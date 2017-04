Izjemna Sarah Brightman prvič v Sloveniji

22. december 2017 ob 20.00,

Dvorana Stožice, Ljubljana

Star Produkcija vas vabi po lanskem vrhunskem in razprodanem koncert Andree Bocellija v Dvorani Stožice, na nov koncertni klasični gala večer, ki je morda na poseben način povezan tudi z minulim koncertom. Slovita britanska sopranistka Sarah Brightman bo 22. decembra 2017 v Dvorani Stožice tako prvič nastopila v Sloveniji in bo priredila pravo glasbeno poslastico za vse ljubitelje klasične glasbe. V sklopu turneje Royal Christmas Gala, bo ta priznana mednarodna umetnica s svojimi glasbenimi gosti priredila svečani koncert, obogaten z razkošnimi svetlobnimi efekti in vrhunsko produkcijo. Ob spremljavi simfoničnega orkestra nam pripravlja širok spekter tradicionalnih božičnih pesmi in svojih največjih uspešnic, kot sta »Amigos para siempre« in brezčasna »Time to Say Goodbye«, ki jo je pela skupaj z Andreo Bocellijem. Že več kot 30 let njen glas odzvanja v gledališčih, arenah, na stadionih in je doslej očarala že številne milijone oboževalce po celem svetu. Da je temu tako, govorijo tudi številke: več kot 32 milijonov prodanih albumov po celem svetu in preko 180 prejetih zlatih/platinastih nagrad. Doslej je tudi edina umetnica, ki je bila povabljena na kar dve otvoritvi olimpijskih iger, ko jo je videlo kar 7 milijard ljudi.

Vstopnice za ta gala klasični božični koncert so že na voljo na www.eventim.si in na vseh njihovih prodajnih mestih po Sloveniji. Organizator koncerta, Star Produkcija je ob tej priložnosti dal v prodajo tudi vstopnice z izjemnim popustom, ki so na voljo v omejeni količini, oziroma do razprodaje te zaloge. Predlagamo vam, da pohitite z nakupom, čeprav je koncert decembra, saj je interes zanj že zdaj izjemen.

Sarah Brightman bo nastopila, ob spremljavi. V okviru, bodo mednarodni umetniki uprizorili resnični spektakel, prepoln vrhunskih vizualnih efektov in vrhunskega lučnega designa, ob tej podpori pa bodo predstavili povečini tradicionalne božične klasike, seveda pa ne bodo manjkale tudi njihove največje uspešnice.

Sarah Brightman je nedvomno ena največjih svetovnih vokalistk našega časa in spade v sam vrh najbolj eminentnih pevk. V 30 letih je njen glas očaral milijone oboževalcev po celem svetu, tako v gledališčih, kot tudi v arenah in na stadionih. S prodajo okoli 32 milijonov nosilcev zvoka, je prejela čez 180 zlatih/platinastih priznanj v več kot 40 državah. “Time to Say Goodbye”, pesem, ki jo je zapela skupaj z Andreo Bocellijem, je postala izjemna mednarodna uspešnica, hkrati pa je edina umetnica, ki so jo doslej kar dvakrat povabili na otvoritev dveh olimpijskih iger, ko jo je videlo kar 7 milijard gledalcev.

Sarah Brightman je bila tudi inspiracija za svetovno najbolj uspešen muzikal vseh časov Fantom iz opere, v katerem je prvotno nastopala v vlogi Christine Daae, tako v okviru londonske, kot tudi newyorške produkcije.

Kot izjemen »dodatek« Sarah Brightman, bodo Gregorian še na svoj način navdihnili občinstvo na dogodku Royal Christmas Gala, ki bo 22. 12. v ljubljanski Dvorani Stožice. Klasično izobraženi glasbeniki, ki jih v Sloveniji zelo dobro poznamo, spadajo med najbolj uspešne nemške glasbene umetnike, ki so doslej prodali več kot 10 milijonov albumov po celem svetu in prejeli zanje tudi številna zlata in platinasta priznanja. Drugi posebni gostje bodo še najavljeni.

