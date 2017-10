Micka Jaggerja navdušila fotografija, ki jo je posnel naš fotograf Miro Majcen

"Oni so navajeni koncerte gledati od spredaj, ta fotografija pa je res malo drugačna, ujet je moment, vzdušje s koncerta od zadaj," pravi avtor fotografije Miro Majcen.

Miro Majcen ni le fotograf 24ur.com, ampak tudi edini uradno priznani fotograf skupine The Rolling Stones iz Slovenije, ki je legendarne Stonese nedavno fotografiral v avstrijskem Spielbergu.

Kako je izvedel za to, da je Mick Jagger za naslovno fotografijo na svojem profilu na Facebooku izbral prav njegovo? "Velikokrat pogledam na njihovo Facebook stran, tokrat pa me je podrezala kolegica, ki je opazila fotografijo," pravi Miro, ki so ga Stonesi najeli, da je zanje poskušal ujeti dogajanje med koncertom.

In kako to poteka, ko te za fotografiranje najame ena izmed najslavnejših rock skupin vseh časov? "Najprej sem jih fotografiral v zakulisju, ko so se srečali z oboževalci na t. i. 'Meet and greet', tam so me predstavili tudi varnostnikom, da so vsi vedeli, kdo in zakaj sem tam. Potem pa sam koncert, kjer poskušaš dati vse od sebe. Ker oni sebe niso navajeni gledati iz občinstva, je fino, da ti ujameš zanje, kako je videti koncert. Nastalo je približno 200 fotografij, ki jih potem po koncertu takoj naložiš na njihove računalnike, da gredo v njihov arhiv. Tiste, ki ugledajo luč sveta, pa so potem redke. Ko odobrijo fotografije, si pač morajo biti všeč," pojasnjuje Majcen, ki pravi tudi, da je po opravljenem delu dobil samo kratek odziv menedžerjev skupine, da so bili z njegovim delom zadovoljni. "Bilo jim je zelo všeč," so ga obvestili.

Še ena Majcnova fotografija, ki jo Jagger objavil na svojem profilu na Facebooku. (Foto: Miro Majcen)

Pa je bil ob današnji objavi kaj ponosen? "Zanimivo, da je Mick Jagger to fotografijo izbral za naslovno na svojem profilu na Facebooku. Oni so namreč navajeni koncerte gledati od spredaj, ta pa je res malo drugačna, ujet je moment, vzdušje s koncerta od zadaj, malo drugače. Lahko da ga je asociirala na njihovo skladbo Paint it, Black."

Mick Jagger pa je tudi tisti, ki ima pod nadzorom vse posle skupine in odloča o njenem videzu, pravi Miro. "Vem, da je na koncu on tisti, ki da zeleno luč pri marketingu, s Charliejem (Wattsom, bobnarjem, op. p.) izbirata plakate, Mick ima zadnjo besedo pri vsem." Tudi pri vremenu, ki ga rad pričara s svojo vudu palico, s katero se pred koncertom sprehodi po odru. "Tudi v Zeltwegu je 'zrihtal' vreme. Po njegovem čaranju se zjasnilo, čeprav je dva dni prej in pol deževalo, za koncert pa je vreme zdržalo," še pravi Majcen o magičnem obredu, ki ga je videl pred koncertom.