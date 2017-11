Jay-Z v boj z osmimi nominacijami, Perpetuum Jazzile ostal praznih rok

Znane so nominacije za najprestižnejše nagrade v svetu glasbe, grammyje, ki jih bodo v Los Angelesu podelili konec januarja. Največ nominacij so prejeli Jay-Z (8), Kendrick Lamar (7) in Bruno Mars (6).

Vokalni orkester Perpetuum Jazzille, ki se je mu je kot prvi slovenski zasedbi uspelo uvrstiti v prvi krog nominacij za zlati gramofon in je upal na uresničitev "najbolj divjih sanj", da bi za svoje delo osvojil grammyja, je ostal praznih rok.

Skupina Perpetuum Jazzile je "vesela in počaščena", da je lahko sodelovala v boju za nominacije. (Foto: Irena Herak)

Prijavljeni so bili v kategorijah za skladbo leta, najboljši a cappella aranžma in najboljšo zborovsko izvedbo s svojo različico skladbe Both Sides Now avtorice Joni Mitchell iz leta 1967, za najboljšo izvedbo med pop skupinami pa s skladbo Les Fleurs, pri kateri so sodelovali z The Swingle Singers. Obe sta z albuma B Side/Both Sides, ki je izšel konec lanskega leta.

"Kljub novici, da se nismo uvrstili v naslednji krog, smo izredno veseli, hvaležni in počaščeni. Kot prvi slovenski glasbeni ustvarjalci smo izpolnili visoke pogoje za prijavo in dobili priložnost, da naše dolgoletno delo slišijo tudi svetovno priznani glasbeni ustvarjalci. Iz ZDA smo v času, ko je potekalo glasovanje, dobili lepo število sporočil članov akademije Grammy, ki so nam poslali svoje čestitke in pohvale za naša prijavljena dela," so veseli v Perpetuum Jazzile, ki bo odmevno leto zaključil s koncerti na tujih odrih, v začetku prihodnjega pa se pevci odpravljajo v Zagreb, februarja v Berlin, nato pa z novim šovom Le Spectacle še v Bruselj in Liège.

60. podelitev grammyjev bo 28. januarja prihodnje leto potekala v newyorški dvorani Madison Square Garden. Jay-Z je v igri za nagrado v vseh treh glavnih kategorijah, to je album leta (4:44), skladba leta (The Story of O.J.) in pesem leta (4:44). Nominacije v omenjenih kategorijah je dobil tudi Bruno Mars in sicer za album leta (24K Magic), skladbo leta (That's What I Like) in pesem leta (That's What I Like).

Raper Jay-Z ima v žepu že 21 grammyjev. (Foto: AP)

Kendrick Lamar je prejel nominacije za album leta (Damn), ki je nominiran tudi v kategoriji najboljšega albuma leta ter skladbo leta (Humble). V boju za najboljši rap album leta je tudi Jay-Z (4:44).

V boj za album leta se podajajo tudi Childish Gambino (Awaken, My Love), ki je dobil skupaj pet nominacij in Lorde (Melodrama), v tekmi za skladbo leta pa so poleg Jay-Z, Lamarja in Marsa še Gambino (Redbone) ter Louis Fonsi & Daddy Yankee z Justinom Bieberjem (Despacito).

V kategoriji najboljših pesmi leta se za grammyja potegujejo tudi pisci pesmi Despacito Ramon Ayala, Justin Bieber, Jason Poo Bear Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi in Marty James Garton, za 4:44 sta nominirana Shawn Carter in Dion Wilson, za That's What I Like so nominirani Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus in Jonathan Yip.

Nominacije so prejeli tudi Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels in Justin Drew Tranter za pesem Issues (Julia Michaels) ter Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury in Khalid Robinson za pesem 1-800-273-8255 (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid).

Grammyja za najboljšega umetnika/umetnico leta lahko dobijo Alessia Cara, Khalid Lil Uzi Vert, Julia Michaels ali SZA, v tekmi za najboljši rock album so Queens of the Stone Age (Villains), Metallica (Hardwired ... to Self-Destruct), The War on Drugs (A Deeper Understanding), Mastodon (Emperor of Sand) ter Nothing More (The Stories We Tell Ourselves).