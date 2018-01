VIDEO: Je Rod Stewart že prebolel zmago Maribora?

Sir Rod Stewart (Foto: Denise Truscello)

72-letni Rod Stewart je eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov, vsaj če štejemo, da je prodal že več kot 200 milijonov albumov, za človekoljubno delo in glasbene dosežke pa je prejel tudi naziv viteza.

A pevca odlikuje ne samo glasba, ima tudi odličen smisel za humor – in prav tega je v ekskluzivnem intervjuju preveril novinar oddaje Pop IN Simon Vadnjal. Kaj mu je superzvezdnik, ki je tudi velik navdušenec nad nogometom, dejal, ko ga je podražil o zmagi Maribora nad njegovim favoriziranim Celticom, si oglejte v videu.

Stewart je v življenju veliko eksperimentiral z drogami, alkoholom, a se je pobral in prebolel tudi raka. Glasbenik ima tudi pestro ljubezensko življenje, saj je pri 72 letih oče osmih otrok, pri čemer najmlajši šteje le šest let.

Sir Rod Stewart ima izjemen glas, ki ga prepoznamo po uspešnicah, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest, Rhythm Of My Heart in Maggie May. Kar dvakrat je bil uvrščen v legendarno Rock and Roll Hall of Fame in velja za enega najbolj prodajanih glasbenikov vseh časov, ki je v petih desetletjih kariere prodal več kot 200 milijonov albumov po svetu.

Med njegove številne uspehe sodi tudi šest zaporednih albumov, s katerimi je zasedal vrhove lestvic, vključno z 62 singli in kar šestimi na prvih mestih. V ZDA je plasiral 16 singlov, ki so se povzpeli med prvih 10 najbolj poslušanih, štirje med njimi pa so zasedli prvo mesto Billboardove lestvice Hot 100. Leta 2016 je za svoje zasluge v glasbi in človekoljubnem delu prejel viteški naslov sir.

Glasbenik bo 2. februarja zavzel oder zagrebške Arene, kar bo prvi nastop superzvezdnika v širši regiji, kjer obljubljajo vrhunski glasbeni spektakel, ki se ga ne sme zamuditi.