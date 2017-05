Jean-Michel Jarre na prvi ameriški turneji

Jean-Michel Jarre se podaja na prvo turnejo po ZDA. (Foto: Miro Majcen)

Jean-Michel Jarre bo izvedel svoj prvi koncertni šov v New Yorku. Ob tem je povedal, da je o nastopu v priznani Radio City Music Hall sanjal vse od svojega prvega obiska New Yorka. Kljub vsemu pa so ga ZDA po malem odvračale zaradi očeta Mauricea Jarrea, velikana filmske glasbe, s katerim je imel težaven odnos.

Maurice Jarre in glasbenikova mati sta se ločila, ko je bil on še otrok. Oče je v ZDA živel 60 let in ves ta čas se je danes 68-letni francoski glasbenik izogibal nastopanju v tej državi, saj je bil to po njegovih besedah "očetov teritorij".

Po očetovi smrti leta 2009 so njegovi zadržki do koncertiranja v ZDA padli in sedaj se podaja na severnoameriško turnejo, ki jo bo sklenil v Los Angelesu 27. maja.

Jarre je lani sredi novembra nastopil v ljubljanskih Stožicah. (Foto: Miro Majcen)

Jarre velja za enega najvplivnejših glasbenikov moderne dobe, za umetnika, čigar pristop je oblikoval elektronsko glasbo in utrl pot sedanjim generacijam. S sintetizatorji se je prvič srečal v poznih 60. letih. Po prvih komercialnih neuspehih se je počasi, a vztrajno vzpenjal med velikane. Na sceno je prodrl s kultnim albumom Oxygene. Do danes je prodal več kot 80 milijonov albumov.

Jarrovi osupljivi šovi na prostem so avdiovizualne poslastice, v katerih se preliva vznemirljiva mešanica luči, laserjev, pirotehnike in najnovejše tehnologije. S tovrstnimi nastopi po vsem svetu se je zapisal tako v zgodovino glasbe kot tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Lani je izdal album Oxygene 3, ki mu je letos sledil projekt Radiophonie vol. 9.