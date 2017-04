Jelena Rozga: Ne pijem, ne kadim

Jelena Rozga (Foto: Dario Radušin)

Ne pijem, ne pušim je še ena od pesmi iz albuma Moderna žena, ki ga je Splitčanka Jelena Rozga izdala decembra lani in za katerega je po samo 15 tednih prodaje že dobila zlato ploščo.



''Pesem Ne pijem, ne pušim je ena od tistih pesmi, ki vam pobarva siv dan v najlepše barve. Pesem ima tako pozitivno melodijo in besedilo, da ko jo slišiš prvič, si jo takoj še enkrat zavrtiš. Spot je posvečen enemu mojih najljubših spotov Addicted to love Roberta Palmera, ki je na meni v otroštvu pustil velik pečat. Nekaj magičnega, privlačnega je v tem spotu in želela sem si v svojem spotu ujeti prav takšno pozitivno energijo. Upam da smo v tem uspeli,'' je o pesmi in spotu povedala seksapilna Jelena.



Jelena Rozga pa se poleg nove pesmi in videospota lahko pohvali tudi z novo zlato ploščo. Jelena je nagrado dobila za število prodanih albumov Moderna žena in to po samo 15 tednih od začetka prodaje plošče.



''Dobiti zlato ploščo danes, ko ljudje ne kupujejo CD-jev je velika čast in pomeni, da imam veliko oboževalcev, ki si želijo imeti ploščo v fizični obliki. Vsekakor sem zelo ponosna na uspeh. Album je nastajal zares dolgo časa in lepo je videti, da se trud obrestuje. Se pa glasbena industrija premika zelo hitro in počivanje na lovorikah odpade, zato že pripravljam nove projekte,'' nam je zaupala Rozga.