Jelena Rozga: Za svojo ljubezen se vedno borite

Jelena Rozga (Foto: John Pavlish)

Pevka Jelena Rozga bo v kratkem za število prodanih albumov prejela zlato ploščo. Takšni dosežki so dandanes, ko prodaja albumov močno upada, prava redkost.



''Občutek je fenomenalen, v času piratstva, ko zelo malo ljudi sploh še ima naprave, ki omogočajo poslušanje CD-jev je to velika čast in zelo sem vesela, da so ljubitelji moje glasbe pokupili tako veliko plošč. Najpomembnejše je, da moji poslušalci znajo pesmi na pamet in jih skupaj z mano prepevajo na koncertih,'' je veselje z nami delila Rozga, ki je te dni izdala novo pesem z albuma Moderna Žena. Gre za tretji singel, balado, ki nosi naslov Žileti.



''Vedno, ko izbiram pesem, sledim svojemu notranjemu glasu. Pesem mora v meni prebuditi reakcijo, moram začutiti pesem. Seveda nikoli ne moreš vedeti, ali bodo poslušalci tvojo pesem sprejeli in ali bo postala hit. To je kot loterija, nikoli ne veš, kakšen bo rezultat, vedno pa upaš na najboljše. Žileti so posebna pesem, ki govori o usodi dveh zaljubljencev, ki sta zamudila priložnost za ljubezen. Zato se za svojo ljubezen vedno borite,'' vsem svetuje Jelena Rozga.