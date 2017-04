Ji bo znova uspelo očarati hrvaško občinstvo?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Nina Donelli je lani kot prva Slovenka v zgodovini na CMC festivalu nastopila prvič, prejela pa je tudi nagrado za naj debitantko.



Nina je lansko izkušnjo na festivalu opisala kot nekaj nepozabnega. ''Lani sem prvič stala pred petnajsttisoč glavo množico, to je za mladega izvajalca kot sem jaz nekaj neopisljivega. CMC festival ni klasičen festival, ampak se vse dogaja v centru mesta Vodice in vsako leto privabi več ogromno obiskovalcev. Kot drugo pa je nastop na festivalu velika čast, saj si oder deliš z velikimi zvezdami kot so Neda Ukraden, Jasmin Stavros, Mladen Grdovič, Danijela ...'' je povedala Nina.

Nina Donelli predstavlja videospot za pesem Ako ako. (Foto: Arhiv izvajalca)

Pesem, s katero se bo seksapilna pevka predstavila na festivalu, je živahna in seveda govori o ljubezni.



''Pesem Ako ako govori o tem, da fant in dekle nista več skupaj, ampak ona mu sporoča, da če mu v življenju ne bo šlo, da se lahko vrne k njej, saj je ona tukaj zanj. Pesem ni avtobiografska. Pesmi izbiram po tem ali v meni prebudijo ''metuljčke'' ali ne. V pesem se preprosto moraš zaljubiti, saj jo boš, še preden bo uradno izšla, v studiu zapel več tisočkrat (smeh),'' je še za konec dejala mlada pevka.