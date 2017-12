Joker Out z novim singlom Omamljeno telo

Joker Out (Foto: Mark Kucler)

Joker Out predstavljajo novi singel Omamljeno telo, ki so ga podkrepili tudi z videospotom. Mladi izvajalci, ki prepričajo z odrsko karizmo in si hitro pridobivajo zvesto občinstvo, so nase opozorili z edinstvenim zvokom, potencialom in ambicijo, da se uveljavijo na največjih glasbenih odrih. ''Želeli smo ujeti črno-belo vzdušje urbane scene, ki se povezuje z mehko surovostjo komada. Spot je nekaj čisto novega na slovenski glasbeni sceni, lotili smo se ga minimalistično, za nas pa predstavlja maksimalen dosežek,'' so povedali fantje o videospotu, ki ga je posnel Mark Kucler. Dodajajo še:

''V iskanju zvoka smo prišli do zaključka, da je to, kar iščemo, v resnici, naša pristna mešanica, ki so jo dekleta Slovenije poimenovale Shagadelic rock'n'roll. Ustvarjamo slovensko glasbo.''

Prvi singel in videospot ''Kot srce, ki kri poganja'' so predstavili pred enim letom, z naborom novega avtorskega materiala pa konec naslednjega leta načrtujejo izid prvega albuma. Da imajo izjemen potencial, ki ga znajo tudi izkoristiti, so Joker Out v zadnjem letu že dokazali z zmago na največjem tekmovanju dijaških bandov Špil Liga 2016/17. Koncertne odre si delijo s priznanimi rockerji, kot so Big Foot Mama, Siddharta, Pero Lovšin, Hamo & Tribute 2 Love, Omar Naber in drugimi, do vrelišča pa so ogreli publiko kot predskupina v nabito polni Cvetličarni na nedavnem koncertu skupine Hamo & Tribute 2 Love.