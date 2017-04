Jubilejnih 35. let za Šank Rock

Trdoživa rokovska zasedba Šank Rock je v vseh teh letih najbolj ponosna tudi na vse vzpone in padce: ''Definitivno smo ponosni na to, da smo zdržali teh 35 let, ponosni smo tudi na vse vzpone in padce, ki so se nam zgodili, je že moralo biti tako, da se zdaj rojevajo nove ideje, skladbe, albumi, turneje … predvsem pa smo najbolj ponosni na našo publiko, na vse, ki so nas odkrili že pred leti in zvesto vztrajajo z nami, in seveda tudi na vse, ki nas na novo odkrivajo. Dobrodošli v našem klubu – saj veste, ni sreče brez rock 'n' rolla!''

Ob tej priložnosti so prenovili spletno stran, kjer lahko spremljate vse aktivnosti in novosti skupine Šank Rock, vključno z vsemi datumi nastopov letošnje turneje Nekaj več, ki se bo pričela s spektakularnim koncertom v maju. Za obiskovalce letošnjih jubilejnih koncertov ima skupina Šank Rock pripravljeno presenečenje – kar nekaj naključno izbranih obiskovalcev bo namreč dobilo izvod najnovejšega albuma Nekaj več.

Skupina Šank Rock predstavlja videospot za pesem Nekaj več. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Videospot za skladbo Nekaj več, ki je nastala izpod spretnih prstov avtorja glasbe Bora Zuljana, avtorja besedila Leona Oblaka ter ob edinstveni interpretaciji članov zasedbe, so snemali izključno na cesti – vsi kadri so namreč posneti med vožnjo. Za sproščeno in prijetno vzdušje je poskrbela tudi ženska družba z Jano Morelj na čelu, ki se je, po besedah Matjaža Jelena, pevca skupine Šank Rock, izkazala za odlično voznico in so ji legendarni rockerji popolnoma zaupali ter se ji med vožnjo prepustili. Sami zase pa Šank rockerji pravijo, da so z leti postali bolj varni, trezni ter osveščeni vozniki.

Kar se tiče letošnje koncertne turneje Nekaj več skupina Šank Rock obljublja prenovljen koncertni repertoar, nove skladbe, nepozabno žurersko energijo, tehnično perfekcijo in še večji spektakel kot na dosedanjih koncertih – zato, kot poje njihova uspešnica - pridite vsi na žur.