Junija bo izšel dopolnjeni Princeov album Purple Rain

Glasba genialnega Princea živi tudi po njegovi smrti. (Foto: AP)

"Deluxe" izdaja albuma Purple Rain pokojnega Princea bo vsebovala dve zgoščenki. Na eni bodo tehnično posodobljene skladbe z omenjenega albuma, na drugi pa neizdane skladbe in nekaj posnetkov iz Princeove zakladnice, ki prav tako niso bili nikoli v celoti objavljeni.

Med še neizdanimi skladbami so med drugim Princeova solo verzija skladbe iz leta 1983 Possessed, studijska različica skladbe Electric Intercourse, ki so jo nedavno odkrili na Princeovem posestvu Paisley Park, petminutni posnetek pesmi Father's Song, desetminutna verzija skladbe We Can Fuck in še nedokončana pesem Katrina's Paper Dolls, ki je doslej obstajala le kot demo posnetek.



Razširjena "deluxe" izdaja pa bo poleg teh dveh zgoščenk vključevala še tretji CD s singli in ne tako znanimi skladbami ter DVD s posnetki s koncerta, ki ga je imel Prince, ki je umrl april lani, leta 1985 v mestu Syracuse.