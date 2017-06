Justin Bieber se je osramotil in razjezil oboževalce

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jun 10, 2017 at 5:03pm PDT

Če še kdo ni slišal skladbe Despacito, lahko rečemo, da živi na drugem planetu. Šalo na stran. Pesem s portoriškim pridihom, ki jo je zakrivil Luis Fonsi, je postala globalni hit. Ne samo, da kraljuje na vseh glasbenih lestvicah, prepevajo jo vsi, tudi tisti, ki se jim verjetno niti sanja ne, o čem sploh govori besedilo pesmi. Zapeljivo erotično besedilo je namreč kot nalašč za poletne romance.

S pesmijo se je okužil tudi Justin Bieber, ki jo je prvič slišal v Kolumbiji. Prek glasbene založbe je kontaktiral Luisa Fonsija in ga prosil, če lahko skupaj posnameta remiks pesmi. Fonsi je ponudbo sprejel in tako je nastala angleško-španska različica pesmi Despacito, ki trenutno kraljuje na vseh spletnih glasbenih plataformah in lestvicah v Veliki Britaniji.

Za Fonsija je to seveda izjemen uspeh, Bieber pa očitno uspehe v zadnjem času jemlje bolj za samoumevne, saj s svojimi dejanji v zadnjem času precej razburja oboževalce. Ne samo to, da se je prejšnji mesec na koncertu osramotil med prepevanjem pesmi Despacito, tokrat je šel celo tako daleč, da je na prošnjo oboževalcev, ni želel odpeti. Zvezdnik je namreč nastopal na enem od festivalov v Stockholmu, ko so ga oboževalci prosili, naj zapoje Despacito. 23-letnik jih je razočaral, saj je rekel, da ne bo zapel, ker ne zna besedila.

Nato je nekdo iz občinstva zalučal vanj plastenko vode, ampak na srečo se ji je glasbenik uspel izmakniti in v smehu dejal: ''Ne, še vedno ne bo nič.''

V videu spodaj si lahko pogledate, kako se je Bieber za las izmaknil plastenki vode.