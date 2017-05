Katy Perry z novim albumom na turnejo

Katy Perry (Foto: AP)

Katy Perry je novico o izidu albuma Witness napovedala preko Twitterja, na katerem ima kar 98 milijonov sledilcev. Prvima dvema singloma z albuma Chained to the Rhythm in Bon Appetit je že mogoče prisluhniti.

V skladbi Chained to the Rhythm se prepletata disko in reggaejaški off-beat, čemur botruje tudi sodelovanje s Skipom Marleyjem, vnukom Boba Marleyja. Plesna je tudi skladba Bon Appetit, v kateri skupaj z Migos poje o tem, kako doseči orgazem.

Katy Perry je izjemno priljubljena med najstnicami, slavo pa sta ji prinesli skladbi Teenage Dream in I Kissed a Girl, v kateri razgrinja prve spolne izkušnje. Sicer prihaja iz zelo konzervativne katoliške družine. V nedavnem intervjuju za Entertainment Weekly je povedala, da bo novi studijski izdelek osredotočen na njeno življenje po 30. letu in slovo od 20. let.

Razkrila je še, da v eni od skladb spregovori o svojih občutkih ob nesrečni predsedniški kampanji Hillary Clinton, ki jo je pevka sicer zelo podpirala.

Izidu albuma bo sledila tudi obsežna koncertna turneja. Zaenkrat so napovedani zgolj nastopi po Severni Ameriki. Prvi koncert bo 7. septembra v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio, severnoameriško turnejo pa bo Katy Perry sklenila 5. februarja v Vancouvru.