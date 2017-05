Kdo bo novi član Čukov?

V posebni jubilejni oddaji oddaje Svet na Kanalu A, ki je februarja potekala v živo cel, so Čuki prvič sporočili, da skoraj po tridesetih letih Čuke zapušča najstarejši član Vinko Cankar. Kot preprost vzrok je Vinko, ki je tri tedne pred tem dopolnil 60 let, dejal, da je bil vzrok za odhod iz zasedbe tudi v tem, da ima dovolj neprespanih noči: "Bilo je krasno, ampak je bilo kar dovolj, 45 let na odrih, neprespane noči, milijoni kilometrov ...," se je pošalil.





Čuki brez Vinkota (Foto: Izvajalec)

Sledili so različni odzivi, vodji Čukov Jožetu Potrebuješu pa se je najbolj vtisnil v spomin klic glasbenega kolega Tomija Puricha, sicer bobnarja Nine Pušlar, ki je dejal: "Vinko je s svojo napovedjo, da gre v pokoj, postavil poklic glasbenika na zemljevid normalnih poklicev. Tudi glasbenik je lahko časten in spoštovanja vreden poklic, in zakaj bi bilo nenavadno, da gre lahko tudi ta v zasluženi pokoj."



Jernej, Matjaž in Jože so takrat tudi napovedali, da ne bodo postali trio, ampak bodo poiskali novega člana. V slabem mesecu se je tako javilo več kot 90 basistov iz vse Slovenije, med njimi tudi dve dekleti. Najmlajši kandidat je bil star komaj 16 let, najstarejši pa je štel 63 let.



In kaj je bilo najtežje pri izboru novega člana? "Daleč najtežje je bilo, ko je bilo treba javiti kandidatu, da smo se žal odločili za drugega. Zaradi tega sem slabo spal ..." je bil iskren Jože. Ime novega člana je še skrivnost, a že zvečer, v rubriki Pop In bodo Čuki predstavili novega člana. Vabljeni k ogledu!