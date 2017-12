Kdo je postavna temnolaska, ki navdušuje v njegovem spotu?

Uroš Perič - You Know I loved you

Uroš se predstavlja z novo balado You Know I loved you. (Foto: Arhiv izvajalca)

Uroš Perič je videospot za pesem You Know I Loved You posnel v Zrečah in Slovenskih Konjicah pod budnim očesom režiserja in producenta Andreja Pratnemerja. Glavna igralca v spotu sta Uroš Perič in Danijela Burjan.

Danijela Burjan (Foto: Arhiv izvajalca)

''Ideja za spot se je utrnila spontano, ob poslušanju komada. Zaželel sem si minimalistični spot, a nabit s čustvi in romantiko. Predstavljal sem si Uroša za klavirjem, za pridih erotičnega pa sveče na klavirju in prizore ženske, o kateri prepeva. Medtem ko se ona z njim spogleduje, se on spominja pozitivnih in negativnih čustev, povezanih z njo. In sanjari,'' pojasnjuje Pratnemer, ki dodaja, da obožuje to zvrst glasbe in ceni Uroša kot avtorja. Da je vlogo ženske, o kateri sanjari Uroš, dobila Danijela ni naključje, pove Pratneker: ''Do sodelovanja z Danijelo je prišlo, ker je sokrajanka. Na njo smo pa še toliko bolj ponosni, ker je nedavno tekmovala za miss Universe. Smeh.''

Čeprav je vajena odrov, pa je bila izkušnja zanjo nekaj popolnoma novega. ''Zame je bila to neverjetna izkušnja. Čeprav sem vajena kamer, je snemanje videospota za tako čudovito ekipo, z vrhunskim režiserjem in producentom Andrejem Pratnemerjem na čelu, nekaj povsem drugega. Biti v kadru, ki ga premišljeno sestavi zares krasna in izkušena ekipa, je pravo veselje,'' pravi Danijela, ki se je v vlogo vživela z lahkoto: ''V spodnjem perilu mi ni bilo prav nič nelagodno, saj sem tega navajena. Tudi ozračje je bilo ves čas sproščeno, tako da sem se z lahkoto vživela v vlogo in sledila rdeči niti besedila pesmi.''

Uroša smo v zadnjih letih bolj malo videli na slovenskih odrih, saj je nastopal ob boku največjih svetovnih glasbenikov. Pravi, da se želi umiriti in malo bolj posvetiti slovenskemu občinstvu, ki ga močno pogreša.