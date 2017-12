Andrej Ikica (Foto: Matevž Kostanjšek)

''Pesem govori o situaciji, ko sta si dva zelo blizu, pa vendar ne dovolj, da bi iz tega nastalo nekaj več. Vedno, ko zanju napoči na videz pravi trenutek, pride kaj vmes. In ravno zato, ker je življenje zapleteno, je treba izkoristiti prav vsak trenutek in verjeti, da tudi, če iz vsega tega danes ne bo nič, bo pa mogoče jutri,'' je o novi pesmi povedal Andrej.

Glasbo in besedilo za pesem je Andrej napisal sam, pri aranžmaju in produkciji pa mu je pomagal njegov dolgoletni prijatelj Martin Štibernik, sicer priznan slovenski producent in vsestranski glasbenik, ki v zadnjih letih deluje pod umetniškim imenom Mistermarsh. Pri snemanju pesmi sta sodelovala tudi Jure Rozman na bobnih ter Robert Pikl na akustični kitari. Ostale instrumente in vokale pa je posnel Andrej sam. Pod mastering pesmi se podpisuje Darcy Proper iz Wisseloord studios na Nizozemskem, ki je v svoji bogati glasbeni karieri sodelovala z zvenečimi imeni svetovne glasbene scene, kot so The Eagles, Bob Dylan, REM, AC/DC, Alicia Keys in mnogi drugi.

Za videospot, ki se dogaja na različnih lokacijah severne Italije, je poskrbel režiser Dejan Babosek iz produkcijske ekipe Narayan production. V spotu poleg Andreja nastopata igralki Maša Kandus in Darja Krhin. ''Za snemanje spota v Italiji se je ekipa odločila, ker, za razliko od izredno razgibane hrvaške obale, italijanska ponuja na stotine kilometrov ravnih peščenih plaž, ki delujejo zelo filmsko in so kot nalašč za rahlo zasanjane kadre. Po drugi strani pa Italija ponuja tudi svetovno znane lokacije, kot so Pisa, Firenze, Cinque Terre, ki dajejo spotu dodatno barvitost in razigranost.,'' je povedal še za konec.