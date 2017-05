Kim Kardashian dobila svojo pesem

Lana Jurčević (Foto: Arhiv izvajalca)

''Nova pesem je zvijača. Kim je z leti postala sinonim uspešne ženske, ki je poleg poslovne ženske tudi mama in povsem običajna z vsemi svojimi napakami, kot katerakoli izmed nas. V pesmi je Kim simbol vsega, kar je vsaka ženska svojemu moškemu – zanj je najlepša in najboljša, četudi mogoče ni čisto popolna,'' nam je o pesmi povedala Lana Jurčević.

Pesem s takšnim zvezdniškim naslovom si seveda zasluži tudi videospot. Lana je zato odpotovala v Pariz, kjer so posneli luksuzne kadre. V spotu ji družbo delajo dragi jekleni konjički.

''V Parizu smo se imeli super, snemali smo dva dni in res je bilo naporno. Imeli smo tudi negativne izkušnje – mojega režiserja je med snemanjem ''paparaci kadra'' ujela specialna policija, saj je snemal s kamero, ki se ji reče ''weapon'' (orožje) in je na prvi pogled res videti kot orožje. Nastal je cel kaos. Varnost je v Parizu močno povečana zaradi nedavnih terorističnih napadov in vse kar je videti kot orožje takoj povzroči paniko,'' je snemanje spota povzela Lana, ki je del kadrov posnela na motorju z akrobatom Dejanom Špoljarjem. Da bi dobili čim boljše kadre, se mu Lana na motorju pridruži kot soakrobatka. Kako je videti hrvaška Kim Kardashian in Lanine vragolije na motorju, si lahko pogledate v videospotu.