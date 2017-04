Ko združita moči oče in hčerka

Davor Radolfi je o novem singlu povedal: "Pesem se izraža v mediteranskem duhu, s kančkom latino stila, v katerem dominira harmonika, zaigrana na argentinski način."

Radolfi predstavlja videospot za pesem Sanjao sam, da te volim. (Foto: Agencija Ekskluzivno)

Radolfi za poletje pripravlja nekaj posebnega, veliko pa ga boste videvali v Istri, Dalmaciji in tudi v Sloveniji. Za pesem Sanjao sam, da te volim je videospot režirala njegova hči Lea, ki je z očetom že kar nekajkrat sodelovala. To je že peti videospot, ki ga je za svojega očeta režirala simpatična in talentirana rjavolaska. Poznavalci pa se sprašujejo, če bosta kdaj sodelovala tudi kako drugače, ne le pri snemanju spotov, saj Lea velja za izvrstno vokalistko, ki je s svojo skupino Judette pred meseci izdala prvenec, le ta pa je požel odlične kritike v več državah.



Radolfi v svoji karieri beleži že krepko čez 3.500 koncertov, izdal pa je že 17 albumov. Sam pravi, da je v odlični glasbeni formi in da se mu ideje za nove pesmi porajajo iz dneva v dan, tako da se jih bo kmalu nabralo za nov album.