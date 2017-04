Koala Voice na turnejo po Vzhodni Evropi

Skupina Koala Voice je lansko jesen snemala drugi album, ki ga bodo izdali v letošnjem letu, še prej pa jih čaka koncertno pestra pomlad in poletje. (Foto: Miro Majcen)

Zasedbo Koala Voice, ki smo jo nazadnje obiskali na snemanju druge plošče v studiu v Dekanih, je občinstvo v zadnjih dveh letih spoznalo predvsem z zmago na Špil ligi ter aktivno koncertno prisotnostjo po Sloveniji in tujini. Nedavno so nastopili tudi na Orto festu, zdaj pa so na pragu pomladne turneje po Vzhodni Evropi. "Na Poljsko se odpravljamo na povabilo festivala in glasbene konference Spring Break, nato pa bomo koncertiranje še malo podaljšali. Po koncertu v Poznanu sledijo še koncerti v Lodžu, Varšavi, Vilni, Rigi, Pragi in Bratislavi,” obljubjajo Manca, Tilen, Domen in Miha.



Pred zasedbo je tako delovno poletje, saj bodo nastopili tudi na festivalu Pohoda na Slovaškem ter na festivalu C/O pop v Kölnu. Jeseni bodo izdali drugi studijski album Wolkenfabrik, kjer je za produkcijo poskrbel Danton Supple, sicer tesen sodelavec skupin Coldplay, U2, Morrisseya in številnih drugih velikih imen. Novitete pa obljubljajo že v juniju.

