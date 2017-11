VIDEO: Koga ima Challe Salle 'poln kufer'?

"Pesem temelji na resničnih dogodkih, saj imamo vsi v življenju včasih vsega poln kufer. Na zabaven način opisujem sebe kot povprečnega posameznika v današnji družbi, ki je prisiljen delati za preživetje. Ob nazadovoljstvu v službi, kjer me nadlegujejo šefica in sodelavci, mi preglavice povzročajo tudi mama, punca, prijatelji in nestabilno finančno stanje. Mislim, da se s podobnimi problemi skoraj vsak dan srečuje večina ljudi, zato sem tudi dobil idejo za ta projekt. V drugem delu pesmi govorim o tem, da je kljub vsem težavam življenje lahko še zmeraj lepo, če razmišljaš pozitivno in ne pustiš, da ti karkoli pokvari dan. Za srečo ne potrebujemo veliko, osrečijo nas lahko malenkosti, " je prepričan 26-letni Challe Salle.

Challe Salle v videospotu Poln kufr. (Foto: Izvajalec)

Za glasbeno produkcijo je poskrbel njegov dolgoletni prijatelj in producent Damjan Jović (Blubird), videospot pa je tokrat bolj filmski, saj se je Challe preizkusil v različnih igralskih vlogah. Poleg njega sta se v videospotu pojavila tudi Pici in Pero, ki sta javnosti bolj znana po svojih zabavnih potegavščinah in viralnih videoposnetkih na družbenih omrežjih. Pod videospot pa sta se podpisala režiser Luka Štigl in direktor fotografije Sebastjan Oblak.

Kaj pa načrti za naprej?

"Letos sem posnel že štiri videospote, lahko pa vam takoj povem, da decembra izide še en nov spot. Glasba je hrana za mojo dušo in moja največja ljubezen in prvič v življenju sem vse ostale stvari dal na stran, da bi lahko svoje moči usmeril v glasbo. Do novega leta imam skoraj vsak vikend nastope po Sloveniji, po novem letu pa imam v planu še veliko novih projektov in krajev, kjer bi rad še nastopil," je razložil raper in pevec.

Oglejte si videospot!