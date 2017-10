VIDEO: Po spektakularnem duetu Lea Sirk za dušo zapela še miže

Lea Sirk si je po tednu počitka, ko na sporedu ni bilo oddaje Znan obraz ima svoj glas, priklicala v spomin zadnji nastop, ko sta z Niko Zorjan kot Lady Gaga v duetu prepevali pesem Million Reasons.

Nepozabni duet Lee Sirk in Nike Zorjan, ki sta se za pesem Million Reasons preobrazili v Lady Gaga, si lahko ogledate na VOYO.

Ta pesem je Lei zelo pri srcu, zato se je odločila, da jo posname tudi v bolj intimni različici z osebno noto, pravi, najbolj pa so jo k odločitvi za posnetek napeljali dobri odzivi po objavi posnetka Salvadorja Sobrala.

"Najprej je bila ideja, da sem sama na klavirju, da bi bilo res intimno vzdušje. Seveda mi je mož producent pomagal in sva hotela z več kamerami posneti, a se je na koncu izkazalo, da je ta spontana različica najboljša."

In katera je Leina najljubša preobrazba do zdaj?

"Najbolj zanimiva je bila zagotovo preobrazba v Salvadorja Sobrala, najbližja mi je bila Taylor Swift, najbolj čutna in največ treme pa sem imela zdaj pri preobrazbi v Lady Gaga."

Lea Sirk in Nika Zorjan v duetu kot Lady Gaga. (Foto: Damjan Žibert)

Je bilo to morda zaradi sodelovanja z Niko? "Ne, s to pesmijo sem bila zelo povezana, veliko sem jo že prepevala in sem jo po svoje doživela, tako da je bilo treba iti zdaj kar par korakov nazaj in se je lotiti zgolj študijsko."

Kako pa je se je bilo pripravljati v dvoje?

"Popolnoma drugače je, kot če se pripravljaš sam. Zelo veliko dela je bilo, da sva se navadili druga na drugo, se začutili, ugotovili, kako bova to izpeljali, da sva res delovali kot eno. A je bila super izkušnja," je povedala Lea, ki se je med tednom odmora dobro spočila in si nabrala novih moči. "Zahtevno je nositi te maske pa tudi preobrazbe niso mačji kašelj, ampak je vse skupaj kar velik zalogaj," je priznala Sirkova, za katero je vsak tedenski projekt prav poseben izziv.

Lea Sirk se je v moškega že preobrazila kot Salvador Sobral, zdaj pa se bo s preobrazbo v Michaela Jacksona še pomladila in spremenila barvo polti. (Foto: Miro Majcen)

Spočita Lea Sirk bo po koreografijsko nezahtevni zadnji preobrazbi zdaj po odru spet poskakovala, tokrat kot mladi Michael Jackson. "Komaj čakam, da bom lahko spet otrok. Pa še temnopolta bom, to sem si od nekdaj želela, doživeti to energijo," pravi navdušena pevka. In kako se je pripravljala na otroštvo, je obujala spomine, skakala gumitvist? "Ne, prav nič mi ni bilo treba vaditi, ker sploh še ni tako daleč. Le v glavi sem se pripravljala na ta lik, ki me čaka v nedeljo. Zdajle pa šibam na prve vaje," je še razkrila.