Koncert Green Day in Rancid 6.6.2017 v ljubljanskih Stožicah se hitro bliža!

Kmalu prihajajo ponovno v Evropo na znamenite festivale in v torek, 6.junija v Ljubljano, kjer bo kot poseben gost nastopila legendarna ameriška punk skupina Rancid. Green Day bodo v Stožice pripeljali najsodobnejšo osvetlitveno, ozvočevalno in video opremo, pirotehniko in posebne odrske efekte – pričakujemo lahko vrhunski spektakel v vseh pogledih!

» Na koncertih hočemo ustvariti pozitivno energijo in občutek skupne povezanosti; želimo, da obiskovalci pozabijo negativnosti in se skupaj z nami zabavajo – najbolj pomembno nam je, da čisto vsi doživijo resnično dobro izkušnjo,« pravi Billie Joe Armstrong, pevec in kitarist Green Day (Rolling Stone, 27.3.2017).

arhiv organizatorja Nomars d.o.o.

Zanimanje za koncert Green Day in Rancid je veliko – na voljo so samo še vstopnice v rdečem ringu, zato priporočamo vsem, ki se želijo dogodka udeležiti, da si svojo vstopnico zagotovijo pri pooblaščenih prodajalcih čimprej!

Sloviti ameriški trio Green Day, ki ga sestavljajo člani Billie Joe Armstrong, vokalist in kitarist, Mike Dirnt, bas kitarist in bobnar Tre Cool, je že vrsto let v družbi globalno najbolj priljubljenih, uspešnih in vplivnih skupin sodobnega rocka. V svojem energičnem glasbenem izrazu, bogatem z značilnimi udarnimi rifi, spevnimi refreni in nalezljivimi melodijami ter z uporniško, angažirano sporočilnostjo je ponovno obudil duha zgodnjega punka; oživil ga je za nove čase in ga z izjemnim uspehom populariziral med mladimi generacijami.

Od začetkov leta 1986 na neodvisni kalifornijski punk sceni so Green Day zrasli v pravo inštitucijo – posneli so 12 studijskih albumov, med katerimi sta prelomna ikonski album Dookie (1994) in konceptualni American Idiot (2004), ki je prirejen v rock muzikal zavzel še odrske deske Broadwayja; prodali so 85 milijonov izvodov nosilcev zvoka; vplivali so na generacije glasbenikov, med katerimi so tudi Sum 41, Good Charlotte, Lady Gaga; na Facebooku imajo več kot 30 milijonov všečkov; leta 2015 so bili kot najmlajša skupina sprejeti v prestižno Rock and Roll Hall of Fame in v družbo največjih glasbenih zvezd,…

Za svoje delovanje so prejeli številna priznanja in prestižne nagrade med katerimi je 5 Grammyjev, 6 nagrad Billboard, 17 nagrad in naziv 'globalne ikone' leta 2016 MTVja, 3 nagrade American Music Awards,..., in tudi lovoriki 'najboljši koncertni izvajalec' (Q Awards) in 'najboljši šov na svetu' (Kerrang!).

Green Day v vrhunski formi navdušujejo z nastopi na Revolution Radio Tour. Pripravili so vrhunski zvočni in vizualni spektakel s številnimi atraktivnimi scenskimi in svetlobnimi efekti, ognjemeti, konfeti in pirotehniko, na zalogi pa

imajo še kup zabavnih domislic, med katerimi je tudi nepogrešljiv roza zajec, maskota skupine. Z odlično izvedbo in ob pomoči dodatnih glasbenikov v dveh urah in pol s silovitim tempom nanizajo svoje največje uspešnice, kot so Know Your Enemy, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Hitchin'a Ride, Basket Case, Longwiev, She, When I Come Around, American Idiot, Good Riddance (Time of Your Life), Bang Bang, Still Breathing in mnoge druge. Vendar pa je tisti pravi presežek koncertov Green Day v njihovi energiji in pozitivni sporočilnosti, ki ju z velikim žarom, užitkom in iskrenimi emocijami predajajo svojemu občinstvu. Kot je v njihovi tradiciji, na čelu s karizmatičnim frontmenom Armstrongom, ves čas nastopa spodbujajo publiko k razigranemu sodelovanju in povabijo tudi na oder, kar sproža pravo evforijo – ustvariti znajo vzdušje najboljše rock zabave, ki ostane še dolgo v spominu slehernega obiskovalca kot fantastično doživetje.

»Vsak dan znova me osupne to, kar smo dosegli, res je enkratno in čutim veliko hvaležnost. Rad ustvarjam glasbo, zelo uživam ko nastopamo. Lahko igramo pred 14 tisoč glavo množico, v kateri so tako 6 kot 60 letniki, pa vsi pojejo in norijo z nami. Čisto vse roke so v zraku!« dodaja Billie Joe Armstrong (Rolling Stone, 27.3.2017)

Za pravo adrenalinsko vzdušje bodo gotovo poskrbeli tudi posebni gostje ljubljanskega koncerta - legendarni ameriški punkerji Rancid, ki bodo pri nas nastopili prvič. Rancid, ki veljajo za eno najbolj pomembnih in uspešnih neodvisnih skupin svetovne punk scene, bodo 9.junija izdali nov studijski album Trouble Maker, s katerega so že objavili prvi single Ghost of A Chance.

Mnenja obiskovalcev koncertov Green Day na turneji Revolution Radio Tour (vir: Ticketmaster):

» Green Day so bili fantastični!!! Njihov koncert si je ogledala celotna naša družina in sanje so se nam uresničile. Bend je bil noro energičen, zveneli so odlično. Všeč nam je bil izbor pesmi, prava mešanica starih in novih hitov. Skupna ocena – fantastično doživetje! «

»Green Day je najboljši koncertni izvajalec! Celoten koncert je bil izpolnitev mojih velikih želja. Že leta sem oboževalec skupine, končno pa sem bil zdaj prvič na njihovem koncertu. In to je tisto pravo noro nepozabno doživetje, ki daleč presega poslušanje CDjev, gledanje DVDjev in YouTuba. Doživel sem najboljši trenutek svojega življenja, ko je Billie Joe segel v množico pod odrom in mi podaril svojo trzalico. Resnično močan, čustven, navdušujoč in zabaven nastop. To je bistvo rocka!«

»Osupljiv koncert! Green Day so prikazali nastop, ki je med najboljšimi, kar sem jih doživel. Čisto so me prevzeli, res so odlični entertejnerji! Nujno priporočam ogled in komaj čakam, da jih ponovno vidim!«

»Nepozabno! To je bil moj tretji koncert Green Day in gotovo najboljši do zdaj. Maratonska set lista, odlična forma, neverjetna energija, bend je bil ves čas v interakciji z nami, nekaj srečnežev so povabili na oder, vsi v dvorani smo bili na nogah, peli smo in plesali, na obrazih pa samo veselje in navdušenje! Šov, pirotehnika in zvok so bili vrhunski. Enkratno in nepozabno!«

Ne zamudite koncertne eksplozije leta – Green Day in Rancid, torek, 6.6.2017 ob 19.00 uri, Dvorana Stožice, Ljubljana.

