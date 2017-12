Koncert skupine Scorpions prestavljen

Koncert nemške rock skupine Scorpions je prestavljen. (Foto: Miro Majcen)

Koncert nemške rock skupine Scorpions, ki je bil napovedan za torek, 5. decembra, v ljubljanski dvorani Stožice, je prestavljen. Že kupljene vstopnice ostanejo veljavne za nov datum, ki bo objavljen v prihodnjih dneh, so sporočili organizatorji.

Nemški bend so v Slovenijo povabili prvič, in sicer v sklopu turneje Crazy World. Organizatorji slovenskega koncerta so napovedali, da bo zasedba v Stožicah nastopila

Scorpions: Pričakujemo pristne reakcije občinstva, saj bomo pri vas prvič!

na t.i. catwalk odru, ki bo obiskovalcem omogočil, da si bodo nastopajoče ogledali od blizu. Poleg tega obljubljajo razkošno odrsko produkcijo z dvema velikima video zaslonoma in bogat lučni park.

Scorpions so pred slabima dvema letoma obeležili 50. obletnico delovanja in oboževalcem že tedaj sporočili, da se še ne nameravajo ustaviti. Skupina je pravkar izdala tudi antologijski album svojih najlepših balad Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads. Poleg znanih pesmi, kot so Still Loving You, Wind of Change in Send Me an Angel, so na njem tudi tri, ki jih je zasedba napisala čez poletje.

Kot predskupina so napovedani pionirji heavy metala v nekdanji Jugoslaviji Divlje jagode.