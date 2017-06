21. junija v Evropi praznujemo dan glasbe, v praznovanju sodeluje tudi Slovenija. (Foto: Thinkstock)

Na najdaljši dan v letu, 21. junija, v Evropi praznujemo dan glasbe. Aktivnosti usklajuje neprofitna organizacija European Music Day Association (EMDA), katere vloga je podpreti mobilnost umetnikov in umetniško ustvarjalnost ter spodbujati razširjanje inovativnih metod v izobraževanju za razvoj poklicev na področju glasbe v najširšem smislu.



V tem praznovanju glasbe sodeluje v zadnjih letih tudi Slovenija. Zdaj združuje ta praznik že več kot 700 mest v več kot 120 državah, ulice pa letos v znamenju glasbe ne bodo zaživele le v Ljubljani, ampak tudi v Mariboru.

Ob tej priložnosti pa je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) pripravil prav posebno objavo. Raziskovali so, kdo obiskuje glasbene prireditve, koliko ljudi se v prostem času ukvarja z glasbo, koliko prireditev je povezanih z glasbo in podobno.

Med drugim so ugotovili, da koncerte obiskuje skoraj tretjina prebivalcev Slovenije, da v prostem času poje in pleše 7 odstotkov Slovencev, da jih 5 odstotkov igra inštrumente, ter da 1 odstotek ustvarja glasbo.

Kdo obiskuje glasbene prireditve?



V statističnem raziskovanju Življenjski pogoji za leto 2015 so na SURS-u prebivalce Slovenije, stare vsaj 16 let, vprašali tudi, ali so v obdobju enega leta pred anketiranjem obiskali različne prireditve. Prišli so do naslednjih izsledkov:

- koncerti: vsaj en koncert je obiskalo 32 odstotkov prebivalcev; največ obiskovalcev koncertov je bilo v starostni skupini 16–24 let (49 odstotkov); z vidika izobrazbe prebivalcev je bilo največ obiskovalcev koncertov med tistimi z dokončano vsaj višješolsko, visokošolsko izobrazbo (48 odstotkov); glede na status aktivnosti je bilo med obiskovalci koncertov največ dijakov in študentov (53 odstotkov), sledili so zaposleni (38 odstotkov), samozaposleni (36 odstotkov), upokojenci (22 odstotkov), brezposelni (21 odstotkov) in drugi neaktivni (16 odstotkov);

- opera: vsaj eno operno predstavo si je ogledalo 6 odstotkov prebivalcev; med temi je bilo največ dijakov in študentov (9 odstotkov), sledili so upokojenci in zaposleni (s po 6 odstotkov);

- balet: vsaj eno baletno predstavo so si v 2015 ogledali 4 odstotki prebivalcev Slovenije (med moškimi sta si balet ogledala 2 odstotka, med ženskami pa 5 odstotkov; tu je bila razlika med spoloma najopaznejša); glede na doseženo izobrazbo obiskovalcev so izstopali tisti z vsaj višješolsko, visokošolsko izobrazbo - bilo jih je 9 odstotkov; v občinstvu niso zabeležili prebivalcev z nižjo ali srednjo poklicno šolo;

- plesne predstave: vsaj eno plesno predstavo si je ogledalo 6 odstotkov prebivalcev.

Glasbeno ustvarjanje v prostem času

Na SURS-u so ugotovili, da se je 26 odstotkov prebivalcev, starejših od 16 let, v prostem času posvečalo različnim umetniškim aktivnostim, nekateri vsak dan (4 odstotki), nekateri vsak teden (12 odstotkov), nekateri večkrat na mesec (6 odstotkov), nekateri enkrat na mesec (3 odstotku) ali vsaj enkrat v letu (1 odstotek).

Profesionalni orkestri in zbori: slovenski avtorji ustvarili več kot tretjino izvedenih del

Slovenski profesionalni orkestri in zbori so v 2015 izvedli 1.860 del, od tega 774 del slovenskih avtorjev, kar je nekaj več kot 41 odstotkov vseh del. V svojih matičnih hišah so priredili 170 koncertov, ki jih je obiskalo več kot 101.000 poslušalcev. Poleg teh koncertov so izvedli še 223 koncertov na gostovanjih, večino po Sloveniji.

Koncerte najpogosteje obiskujejo mladi iz starostne skupine 16–24 let. (Foto: Thinkstock)

Četrtina vseh prireditev v kulturnih domovih povezana z glasbo

Kulturni domovi so v letu 2015 izvedli blizu 3.900 glasbenih prireditev (kar je 24,7 odstotka vseh prireditev): 2.915 koncertov različnega žanra, 373 plesnih predstav in 603 folklornih prireditev. Glasbene prireditve skupaj si je ogledalo skoraj 902.000 obiskovalcev: najbolj obiskani so bili instrumentalni koncerti, najmanj pa folklorni nastopi.

Glasba v radijskih programih na prvem mestu

Slovenske radijske postaje so v 2015 namenile glasbi več kot 68 odstotkov vseh ur programa. Glede na zvrst je z velikim deležem prevladovala zabavna in popularna glasba (89 odstotkov), v t. i. resni glasbi pa so lahko poslušalci uživali 7.253 ur (ali 2,1 odstotka predvajanega glasbenega programa).

Uporabnike interneta so v 2016 vprašali tudi o poslušanju glasbe prek interneta, npr. spletnega radia, YouTube ali prek storitev za pretakanje glasbe (Deezer, Apple Music, Google Play Music ipd.). Odgovorili so pokazali, da je glasbo poslušalo na ta način 48,3 odstotka rednih uporabnikov interneta oz. 36,5 odstotkov vseh uporabnikov interneta.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.