Kralj Artur je vstal v velikem slogu

Že pred začetkom filma so nepozabno vitežko vzdušje pričarali člani druščine Zlate ostroge, ki so obiskovalcem postregli s pravim mečevalskim bojem.



Poleg neučakanih obiskovalcev so si Kralja Arturja na premieri v Kranju med drugimi ogledali tudi glasbeniki Boštjan Meglič in Tomaž Okroglič Rous iz skupine Siddharta, Raiven, športnik Žan Košir, župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, specialist za družbene medije Matej Špehar s sinovoma, blogerica Ajda Sitar, manekenka Iryna Osypenko Nemec in ostali. Premiere se je udeležila tudi veleposlanica Velike Britanije in Severne Irske ga. Sophie Honey, ki je pred začetkom vsem obiskovalcem namenila nekaj besed ter povedala, da se izredno veseli nove mojstrovine izpod rok režiserja iz svojih krajev.



Legendo o Kralju Arturju poznamo že dolgo, vendar pa je v takšni luči do sedaj še nismo videli. Nad zgodbo, igralsko zasedbo in glasbo so bili navdušeni prav vsi, ki po koncu predvajanja kar niso mogli nehati govoriti o filmu. Guy Ritchie se je ponovno izkazal, glavni igralec Charlie Hunnam pa je dokazal, da še vedno obstajajo takšni igralci, ki s svojim šarmom, talentom in prepričljivo vlogo lahko pritegnejo še tako zahtevno publiko.



Filmski presežek Kralj Artur: Legenda o Meču si lahko ogledate v vseh kinih po Sloveniji, tudi v 3D.

