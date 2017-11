'Kraljica' Jessie J s kupom novih pesmi proti četrtemu albumu

Jessie J predstavlja novo pesem Queen, ki je že četrta s prijajajočega albuma R.O.S.E. (Foto: Universal Music Slovenija)

Tri leta po izidu albuma Sweet Talker, se je Jessie J na sceno poleti letos vrnila s pesmijo Real Deal ter postopoma začela odkrivati delčke prihajajoče studijske izdaje. Album R.O.S.E. je nato napovedala s singlom Think About That, naknadno pa objavila še pesem Not My Ex, zdaj pa predstavlja še povsem novo pesem Queen, za produkcijo pa je tokrat poskrbel DJ Camper.

"To pesem sem napisala, ker se moramo vsi spomniti, kako zelo lepi smo navzven in navznoter. To zame ni le še ena pesem, je način razmišljanja in svojevrstna mantra, ki si jo vsi zaslužimo. Hvala za brezpogojno ljubezen in podporo. Rada vas imam," je Jessie dejala o novem singlu.

R.O.S.E. je akronim za realizations, obsessions, sex in empowerment (uresničenje, obsesije, seks in opolnomočenje), ki so teme, ki jih obravnava na novi, četrti studijski plošči.

"Sprva nisem želela ustvarjati nove glasbe," je povedala pevka in dodala: "spomnim se, da sem rekla, da se bližam 30. rojstnemu dnevu, nisem bila srečna in nisem več uživala v tem. Camper mi je nato rekel, da ne ve, če bo lahko prenesel, da bi obupala nad glasbo. Bolj kot sem se upirala ustvarjanju, bolj sem bila ustvarjalna. Bilo je kot takrat, ko se ne želiš zaljubiti, a se zaljubiš."

Največji vpliv na novi album so imeli glasbeniki kot so Jill Scott, Erykah Badu, Lauryn Hill in Whitney Houston. "Glasba, ki sem jo ustvarila za ta album, je glasba, ki jo tudi sicer poslušam. To je največja sprememba, ki sem jo naredila – ta album si lahko predvajam doma in ga zares želim poslušati," je povedala.

Zanimivo pa je tudi njeno "priznanje" o ljubezni in napoved albuma R.O.S.E., prisluhnite, kako zveni Jessie J v letu 2017, plošča pa b predvidoma izšla v začetku prihodnjega leta.