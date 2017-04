VIDEO: Kuščar, človek, življenje ... THeWET predstavljajo novo epsem in videospot

Marko Štibelj, Matic Žagar, Martin Doljak in Vid Vraničar so pretekli konec tedna proslavili 10 let glasbenega ustvarjanja, ki jih je na koncu povezalo v zasedbo THeWET z uradnim nastankom leta 2014. Prisegajo na crossover funk, reggae, ska in hard rock glasbe, v svojih besedilih pa so hkrati družbeno kritični, sproščeni in mladostno brezbrižni.

THeWET z novo skladbo in spotom Blue Lizard ponazarjajo življenje sodobnega človeka. Moder kuščar, glavni junak vizualizacije skladbe, je prispodoba za posameznikovo življenje – tako kot modra žverca v spotu odkriva in išče tisto nekaj več, smo tudi ljudje nagnjeni k večnemu iskanju. Pravzaprav imamo veliko, vse, a tega ne znamo ceniti. In tako kot kuščar v spotu se bojimo – in ta strah nas zavira pred doseganjem ciljev. Skladba govori o življenju; kako nas redno postavlja pred preizkušnje, nam meče polena pod noge, se z nami poigrava, je kruto, je lepo. A na koncu je pomembno le to, da smo srečni in zadovoljni.