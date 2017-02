VIDEO: Lana Del Rey: Dovolj, da te spravi ob pamet?

Lana Del Rey v svoji najboljši maniri predstavlja pesem in videospot Love. Je teden dni po valentinovem ravno pravi čas za ljubezen? (Foto: Universal Music Slovenija)

Lana Del Rey se v novi pesmi besedilno obrača k mlajši generaciji, v videospotu pa ponuja zanimivo mešanico svojega "vintage" pristopa, saj črno-belo tehniko kombinira s zaigranimi filmskimi sekvencami ljubezni ter iskanja nadzemeljskega smisla. Videospot je režiral Rich Lee.



Gre za čustveno balado v njenem tipičnem slogu, ki ga je pred leti ustoličila s hiti kot so Born to die, Video games in Blue jeans. Lana sicer snema naslednika albumu Honeymoon iz leta 2015, o katerem se še ne ve veliko, menda pa naj bi bilo na njem veliko sodelovanj. "Prve štiri albume sem posnela zase, novi album pa posvečam oboževalcem in svoji ljubezni do njih," napoveduje pevka.



Že da izda pesem z naslovom Love (ljubezen) teden dni po valentinovem, priča o tem, da ji ne gre za poceni uspeh na prvo žogo. Skladba je morda še najbolj usmerjena v sedanjost, bolj kot pri prejšnjih izdelkih. In četudi ni neposredno politična, gre morda za nekakšen odziv na (za marsikoga šokantno) odločitev Američanov na predsedniških volitvah.



Prisluhnite pesmi in si oglejte videospot!