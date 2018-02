Lea Sirk: Res sem bila sproščena, ne bojim se velikih izzivov

28-letnica se je razveselila zmage, leta 2014 je spremljala Tinkaro Kovač na Evroviziji v Koebenhavnu, dve leti kasneje v Stockholmu pa ManuEllo. (Foto: Miro Majcen)

Vozovnico za majsko Lizbono si je v sobotnem finalu Eme poskušalo priboriti osem nastopajočih. Lei Sirk je šest strokovnih žirij podelilo največ točk, veliko glasov, a ne največ – ljubljenca občinstva sta bila BQL – so ji namenili tudi gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. S čim jih je prepričala, še sama ne ve.

"Najbrž so začutili mojo neobremenjenost, ker sem bila res sproščena. Nisem si mislila, da bom kdaj sposobna v živo tako sproščeno nastopiti. Ne bojim se velikih izzivov. Za sabo imam že nekaj oddaj, kjer sem morala biti iz tedna v teden res suverena in mislim, da se takšne izkušnje poznajo na takih odrih," je po zmagi povedala Sirkova.

"Sem proti postavljanju filtrov pred svoj obraz zato, da bi bila lepa drugim." (Foto: Miro Majcen)

Evrovizijski oder je kot spremljevalna vokalistka 28-letnica, ki je študirala flavto v Ženevi ter širši javnosti postala bolj znana po zaslugi 3. sezone Bitke talentov, že okusila. Leta 2014 je spremljala Tinkaro Kovač na Evroviziji v Koebenhavnu, dve leti kasneje v Stockholmu pa ManuEllo.

Tokrat bo nastop na Evroviziji, ki jo vsako leto spremlja okoli 200 milijonov ljudi, še poseben izziv, ki pa se ga ne boji: "Tega odra se ne bojim, niti tolikšne množice. Bo pa to poseben izziv. Vem, da me bo polovica ljudi sovražila, polovica pa me bo začutila. Delam za tistih 50 odstotkov," je povedala pevka in poudarila, da sicer svoje spremljevalne vokale vedno jemlje zelo resno.

Slovenijo bo v Lizboni predstavila na drugem predizboru 10. maja. Tega, da bi pesem odpela v angleški ali morda celo v portugalski različici, ne izključuje. Vsebino pesmi o virtualnosti življenja, ki je sprva nastala v angleščini, lahko, kot je poudarila glasbenica in mama dveh otrok, med Evropejce prenese v katerem koli jeziku.

Kakšen recept za evrovizijski nastop pa ima za novo slovensko predstavnico na tekmovanju, na katerem Slovenija sodeluje že od leta 1993, dvakratni zmagovalec Eme Omar Naber? "Nisem ji dajal nobenih napotkov, ker je punca zelo zrela, pametna in mislim, da si zmago zasluži. Je tudi najboljša možna izbira za na Evrosong. Pustimo se presenetiti. Zna priti zelo daleč," je povedal Naber.