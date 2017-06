Legendarna newyorška zasedba Living Colour znova na delu

Living Colour (Foto: Izvajalec)

Legendarna newyorška zasedba Living Colour, ki jo sestavlja kvartet izjemnih glasbenikov (pevec Corey Glover, basist Doug Wimbish, kitarist Vernon Reid in bobnar Will Calhoun) bo po osmih letih izdala nov album.

Gre za njihovo šesto studijsko izdajo, ki sledi kritiško hvaljeni The Chair in the Doorway iz leta 2009. Zasedba je na višku ustvarjalnih moči in raziskuje nove glasbene prijeme. Kot, da ne bi šlo za glasbene veterane, ampak navdušujoče novince. Corey Glover je dejal, da je Shade v svoji končni obliki bolj rekonstrukcija bluesa, kot pa ena od njegovih interpretacij.

Album je produciral Andre Betts, ki je z zasedbo prvič sodeloval leta 1993 na projektu Stain – ki so ga pilili kar pet let. Tokrat se je bil več kot pripravljen soočiti z novim izzivom in sodelovati s perfekcionisti, kakršni so Living Colour.

"Ustvarjati album je umetnost skozi proces in včasih je lažje delovati, če pri nastajanju sodelujejo raznovrstni in samosvoji ljudje. In ko se zadeve usedejo na svoje mesto, je to res nekaj lepega. Shade je dokaz, kdo Living Colour smo in kako kameleonske so naše kvalitete," dodaja basist Doug Wimbish.

Medtem ko se mnogi rockerski veterani zadovoljijo z življenjem od koncerta do koncerta, člani Living Colour najbolj uživajo v skupnem ustvarjanju novega materiala. In Shade je nekakšen testament tega ustvarjalnega duha. Četverica je skozi talent in prijateljstvo raziskovala blues – tako po glasbeni kot čustveni plati – in ustvarila album, ki ne samo, da priča o tem, kje se nahajajo kot skupina, ki se približuje tretji dekadi ustvarjalnega druženja, ampak je hkrati tudi refleksija težavnega sodobnega sveta.