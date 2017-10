Legendarni kuštravec Rod Stewart februarja v Zagrebu

Rod Stewart bo 2. februarja nastopil v Zagrebu, kar bo sploh prvič v naši neposredni bližini. (Foto: Miro Majcen)

Pevec Rod Stewart je 72-letnik, ki je v karieri izdal 29 studijskih albumov, že slabih 40 let pa poje, da se imajo blondinci (ali blondinke?) bolje oz. da se bolje zabavajo. No, to z blondinkami je v veliki meri izkusil tudi sam, saj je imel celo četico blondink. Nekoč je namreč veljalo, da je na zmenke hodil samo z dekleti, ki so se pojavile na straneh točno določene revije, sam pa je izjavil, da ima pravzaprav boljše delo kot papež, saj na odru miga z boki, nato pa si po koncertu lahko privošči kakšno pivo ali dva.

2. februarja prihodnje leto bo Stewart prvič koncertiral v naši regiji, saj bo imel koncert v zagrebški Areni. Stewart je glasbeno kariero začel leta 1963 v birminghamskem ansamblu Jimmy Powell and the Dimensions, v katerem je igral na harmoniko.

72-letnik je v izvrstni formi. (Foto: Miro Majcen)

Leta 1969 je Stewart skolegi ustanovil zasedbo Faces, v kateri je kitaro igral Ronnie Wood (kasneje je postal član The Rolling Stones), na samostojno glasbeno pot je stopil leta 1971 z albumom Every Picture Tells A Story in z uspešnico Maggie Mae zaslovel po vsemu svetu. Leta 1978 je izdal album Blondes Have More Fun, največjo popularnost pa dosegel v 80. letih prejšnjega stoletja z albumi Camouflage (1984), Every Beat of My Heart (1986) in Vagabod Heart (1991).

Za zasluge v glasbi in humanitarnem delovanju je lani dobil viteški naziv, v dvorano slavnih rock'n'rolla je vključen za samostojno kariero (od 1994) in kot član skupine Faces (od 2012).

Leta 1993 je bil za izjemen doprinos h glasbi nagrajen z britom, leta 2005 pa je prejel grammyja za album The Great American Songbook Volume III. Leta 2012 je izdal avtobiografijo, naslovljeno preprosto Rod: Avtobiografija. Prodal je več kot 100 milijonov plošč, na Otoku je imel šest zaporednih albumov na 1. mestu, 31 singlov je na lestvicah doseglo "top 10", šest jih je poseglo po samem vrhu, v ZDA pa je imel 16 singlov med prvih deset in štiri pesmi, ki so bile št. 1 na lestvici Billboard Hot 100.

Stewart je vsekakor zabavljač prve vrste. Kot smo se lahko prepričali že konec lanskega leta na Dunaju, zares uživa na odru, pomiga z boki, se trudi, da zapoje po najboljših zmožnostih. Zdi se, da se ne pretvarja, kaj je všeč heteroseksualnemu moškemu, ki mu je bog dal unikaten glas in željo po zabavanju množic. Živel je polno življenje in je vedno imel veliko za povedati. Kar je zelo uspešno prelil v svoje zgodbe in pesmi. Sicer je nekoč dejal, da je na koncu koncev najbolj pomembna družina.

Prodal je preko 100 milijonov plošč. (Foto: Miro Majcen)

Preživel je raka na ščitnici, da se je moral naučiti znova peti, njegova pot pa se uspešno nadaljuje. "Zdaj sem v letih, ko lahko pojem o čemer koli hočem. Starejši kot sem, bolj tvoje srce postaja kot odprta knjiga," je nedavno izjavil. Stewart v živo ponudi izvrsten šov, ki pa je posvečen posvetnim stvarem, ki so njemu všeč. Glasbi, ženskam, nogometu. Da, na koncertih je kot odprta knjiga, kar pa lahko ponudi samo človek, ki je v življenju izkusil skoraj vse. Kakšen je ta občutek, pa je moč doživeti samo na njegovem koncertu. Četudi Rod pravi, da "njegov brat še vedno misli, da je boljši pevec kot on", da "je nekoč poskusil imeti normalno pričesko, a so lasje kar sami skočili pokonci", sicer pa mu gre verjeti, ko je dejal, da so se mu z glasbo samo uresničile sanje ...