Leteči potepuhi z novim pevcem predstavljajo singel Ni še prepozno

Skupina Leteči potepuhi po singlu Iščeš da ne najdeš, s katerim so se vrnili na glasbene odre, predstavlja drugi singel s težko pričakovanega novega albuma.

Prav gotovo Leteče potepuhe vsi poznamo po znanih uspešnicah, ki smo si jih prepevali v davnih devetdesetih: Bicikl, ki humorno opisuje še danes vseprisotno krajo koles v Ljubljani, in Pojem blues, ob kateri je izginil vsak problem. V letu 2015 so se po 15 letih spet vrnili na glasbene odre. Z odhodom pevca Klemena Tičarja pa so Leteči potepuhi v mesecu maju 2017 pridobili tri nove člane. Prvi je pevec Aljoša Kunilo iz Pivke, ki s svojo pozitivno energijo suvereno in odločno zaseda in predstavlja mesto frontmana Letečih potepuhov. Preostala dva nova stara člana sta povratnika originalne primarne zasedbe, klaviaturist ter bobnar - brata Marko in Matjaž Ogrin iz Ljubljane. S prihodom nazaj v skupino sta prispevala k originalnosti že poznanih pesmi, predvsem pa obogatila zvočno sliko in podobo novih Letečih potepuhov. S prihajajočega albuma je bil že predstavljen in predvajan prvi singel Iščeš da ne najdeš, ki ga je še odpel Klemen. Fantje so v zaključni fazi snemanja, saj se s producentom Janezom Križajem pripravljajo na izid albuma v začetku leta 2018.