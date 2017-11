Liga pravičnih - Superjunaki končno združeni in izredno zabavni

Obenem pa s svojimi smešnimi komentarji gledalce zelo nasmejali, igrajo Ben Affleck kot Batman, Henry Cavill kot Superman, Gal Gadot kot Čudežna ženska, Ezra Miller kot Flash, Jason Momoa kot Aquaman in Ray Fisher kot Kiborg.

Kratka vsebina:

Brucea Wayna, ki tokrat prvič dojame, da sam ne zmore rešiti sveta, po Supermanovem nesebičnem dejanju podžge na novo odkrita vera v človeštvo, zato svojo najnovejšo zaveznico, samozavestno in nezmotljivo Diano Prince, prosi za pomoč pri spopadu z najnovejšo grožnjo. A čeprav se v boj družno poda zasedba junakov, kakršne še ni bilo – Batman, Čudežna ženska, Aquaman (pol človek, pol potomec prebivalcev Atlantide), Kiborg (pol človek, pol stroj) in Flash (najhitrejši človek na svetu) – je morda že prepozno, da planet rešijo pred napadom katastrofalnih razsežnosti.

»Napad je vse bliže,« opozarja Bruce Wayne.

»Ne bliža se,« ga popravi Diana. »Je že tu.«

V Ligi pravičnih se nad Zemljo spravi najhujša zla sila, kar jih je kdaj bilo – starodavni sovražnik, ki preži na vsako najmanjšo ranljivost, ki jo je povzročila Supermanova smrt. Če hoče človeštvo sploh imeti kakšno možnost, da preživi, morata Batman in Čudežna ženska prepričati svoje kolege z nadnaravnimi sposobnostmi – Kiborga, Aquamana in Flasha – da ga družno ubranijo.

Zgodba se nadaljuje nemalo potem, ko sta Bruce in Diana šla vsak svojo pot, in ju spet združi, čeprav sama morda ne vidita vedno iste poti, ki naj bi ju pripeljala do skupnega cilja. A skupna motivacija – to, da se iz Supermanovega žrtvovanja izcimi nekaj koristnega – jima pomaga, da kaj hitro najdeta skupen jezik in se soočita s Steppenwolfom, dva in polmetrskim bojevnikom z Apokolipsa, planeta iz nočne more. Ta si namreč namerava podjarmiti ves svet in ga urediti po lastni meri. Ni običajen zlikovec, zato bo potrebna izjemna moč, da ga porazijo.

V svojih vlogah se vračajo tudi Amy Adams kot Lois Lane, Jeremy Irons kot Alfred, Diane Lane kot Martha Kent, Connie Nielsen kot Hipolita in Joe Morton kot Silas Stone, na novo pa se jim pridružujejo J.K. Simmons kot komisar Gordon, Ciarán Hinds kot Steppenwolf in Amber Heard kot Mera.

Režiser Zack Snyder pravi, da je »zamisel, da zberemo celotno Ligo pravičnih na istem igrišču, da jih v filmski prostor postavimo kot ekipo, ki se poda na isto pustolovščino… že sam koncept je bil naravnost veličasten.«

Scenarij sta spisala Chris Terrio in Joss Weedon na podlagi zgodbe Terria in Zacka Synderja, ki sta se naslanjala na like iz stripov založbe DC. Producirali so Charles Roven, Deborah Snyder, Jon Berg in Geoff Johns, izvršni producenti so bili Jim Rowe, Ben Affleck, Wesley Coller, Curtis Kanemoto, Daniel S. Kaminsky in Chris Terrio.



Težko pričakovani filmski spektakel LIGA PRAVIČNIH si boste na velikih platnih lahko ogledali od 16. novembra dalje. Priporočamo ogled v 3D tehnologiji.

Naročnik oglasa je BLITZ Film & Video Distribution.