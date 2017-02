Mačke z Broadwaya na pohodu

Slovenijo in Hrvaško je že decembra lani zajela prava Cats evforija, ko je organizator Art BG začel s prodajo vstopnic za prvo predstavo, ki je bila že v manj kot mesecu dni razprodana. Kmalu so najavili dodatno predstavo, ki je prav tako že razprodana. Zaradi velikega povpraševanja po vstopnicah, tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, bo uprizorjena tudi tretja predstava, ki si jo bomo lahko ogledali na velikem odru Arene Zagreb, 24. marca 2017. Poznavalci kulturne in show scene tako ocenjujejo, da bo uprizoritev muzikala Cats na zagrebškem odru zagotovo glasbeno-gledališki dogodek leta.

Muzikal Cats je odrska priredba prepoznavne zbirke poezije avtorja T. S. Elliota z naslovom Mačke (org. naslov: Old Possum’s Book of Practical Cats). Za tem, ko je bil prvič uprizorjen leta 1981 in podiral odrske rekorde kar 18 let, se je v letu 2014 ponovno vrnil na odrske deske znamenitega londonskega West Enda.

Muzikal Cats, ki je bil nagrajen z najprepoznavnejšimi nagradami, med njimi kar s sedmimi nagradami Tony, z nagrado Grammy ter nagradama Oliver in Evening Standard, se po veliki vrnitvi na odrske deske in dveh uspešnih sezonah, odpravlja na novo mednarodno turnejo. Tudi tokrat pod taktirko originalne ekipe, ki je postavila prvo izvedbo enega najbolj prepoznavnih muzikalov. Arena Zagreb bo 22., 23. in 24. marca 2017 ena izmed prvih postojank režiserja Trevorja Nunna, pomočnice režiserja in koreografinje Gillian Lynne, kostumografa Johna Napierja in skladatelja Andrewa Lloyda Webbra. Vstopnice za ogled muzikala Cats v Zagrebu so na voljo preko uradnega in pooblaščenega prodajalca vstopnic Eventim.

ZGODOVINA IN VELIKI USPEH MUZIKALA CATS

Svetovni premieri muzikala Cats v letu 1981 so sledile uprizoritve v več kot 30 državah po vsem svetu, muzikal je bil preveden v več kot 10 jezikov in ogledalo si ga je več kot 50 milijonov gledalcev. Najprepoznavnejšo pesem iz muzikala Cats, z naslovom Memory, je izvedlo več kot 150 prepoznavnih glasbenikov našega časa, od Barbare Streisand in Johnnya Mathiasa do Liberaceja in Barrya Manilowa.

