Magapopularni diriganet in violinski virtuoz Andre Rieu in njegov Johann Strauss Orchestra se vračajo v dvorano Stoice

Andre Rieu in njegov, največji zasebni simfonični orkester na svetu, bo maja naslednje leto spet nastopil v Ljubljani, 18. maja 2018 v Dvorani Stožice! Ta novica bo zagotovo razveselila številne ljubitelje njegovih nastopov v Sloveniji, ki so napolnili ljubljansko Dvorano Stožice do zadnjega kotička in uživali v koncertu tega karizmatičnega Nizozemca. Vstopnice so že na voljo na www.eventim.si in na vseh pooblaščenih prodajnih mestih Eventima. Pohitite z nakupom, saj je bil letošnji koncert razprodan že 2 meseca vnaprej, zdaj pa že pohajajo tudi najboljše vstopnice!

"Izjemno se veselim povratka v Slovenijo. Naš prvi koncert v Ljubljani je eden tistih, ki jih bomo jaz in moj orkester vedno pomnili. Ljubezen in entuziazem občinstva sta bila res fantastična. Upamo, da se nam boste spet pridružili na večeru, ki ga ne boste pozabili,“ je sporočil Andre Rieu.

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc&feature=youtu.be

Večeri z Andreo Rieujem so z leti postali znani ravno po svetovno znanih romantičnih melodijah, zanimivih presenečenjih z mnogo humorja in vrhunskih solistih. Rieujeva karizma, strast in živost so tisto, zaradi česar so ti večeri resnično izjemni. Od ustanovitve orkestra Johanna Straussa do danes – letos ravno praznuje 30. obletnico obstoja -, je le-ta postal največji zasebni simfonični orkester na svetu s 60 člani, z njim pa je ustvaril svojevrstno renesanso valčka. Tudi njihovi uspehi so impresivni: prodali so 40 milijonov albumov, nastopajo na koncertih, ki jih letno vidi kar 600.000 oboževalcev in hkrati osvajajo vrhove Billboardove lestvice zaslužkov od turnej leta 2013, ko so, ob Madonni in U2, za sabo pustil tudi Justina Bieberja.

"Po tako pozitivni reakciji občinstva, povratek Andrea Rieuja in njegovih glasbenikov ni nenavaden dogodek. Oboževalci glasbe so prepoznali velikanski trud in vrhunsko produkcijo in zato smo ponosni, da lahko te vrhunske glasbenike, po svetovni turneji po ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in Mehiki, spet pripeljemo v Slovenijo,“ je izjavil direktor Star Produkcije Alen Ključe.

Romantični valčki, glasbene teme filmskih uspešnic, oper in operet ter obdelave tradicionalnih pesmi v izvedbi „kralja valčka“ in njegove orkestra, bomo lahko ponovno slišali 18. maja v ljubljanski Dvorani Stožice ob 20.00. Vstopnice za ta spektakel so na voljo v sistemu Eventima. Obiskovalci, ki si želijo rezervirati prenočišče v hotelu, lahko to storijo tudi na povezavi www.andrerieu.com/en/travel .

Pod zaščitno znamko odlične glasbe, Rieu pritegne na svoje koncerte ljudi vseh starosti in narodnosti. Pridružite se jim tudi vi!

Nekaj prekrasnih posnetkov:

https://www.youtube.com/watch?v=IDaJ7rFg66A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qMuKw1NYpjs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY&feature=youtu.be

Vstopnice so v prodaji na spletni strani www.eventim.si

in na vseh prodajnih mestih sistema Eventim.

Prodaja vstopnic: Hiše vstopnic Eventim Si (Tivoli Ljubljana, Citypark Ljubljana, Kino Šiška Ljubljana, Križanke Ljubljana, Mestni trg Ljubljana, Europark Maribor, Klicni center: 090 55 77*) in partnerska prodajna mesta: Petrol, Pošta Slovenije, Big Bang, (K)kiosk, Trafika 3DVA, bencinski servisi OMV z multi točko, agencija Palma in Alpetour potovalna agencija ter ostala prodajna mesta v sistemu Eventim Si.

Več na:

http://www.andrerieu.com/

Organizator:

STAR PRODUKCIJA

