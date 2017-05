Maja Keuc: To so bila najtežja in hkrati najdragocenejša leta v mojem življenju

Maja Keuc je o ustvarjanju albuma povedala: ''Ta EP sem ustvarila s producentom, instrumentalistom in skladateljem Orphéejem Noahom, ki ga kličem kar 'glasbeni čarovnik'. Od nekdaj sem ga občudovala in do njega gojila veliko spoštovanje, in preden sem si ga upala vprašati za sodelovanje, sta minili dve leti. Ko je privolil, se je zame začelo eno najlepših glasbenih potovanj. Ta leta v tujini so mi končno dala čas in možnosti, da sem se lahko kot glasbenica razvijala in raziskovala daleč od oči javnosti ter da sem lahko potiskala omejitve glasbe do najglobljih soban moje domišljije. Zagotovo so bila to najtežja in hkrati najdragocenejša leta v mojem življenju, in to na vseh področjih. Refleksija tega je tudi moja nova glasba. Vsaka pesem nosi osebno zgodbo, kar nekaj pa je tudi humorja, s katerim se v težkih časih po navadi spopadam s svojo bolečino. Na albumu je šest pesmi, ki vsebujejo elemente soul/r'n'b/hiphop/pop/jazz glasbe. Končno sem napisala celó skladbo o ljubezni do čokolade!''

Amaya (Foto: ReflektorMusic)

Prva skladba z albuma ima naslov Chase me. ''V tej pesmi izpostavljam Majo v meni, ki mi ni pustila, da bi bila srečna, zadovoljna in si kadarkoli priznala, da je kaj dosegla. Tista, ki bi morala biti boljša, lepša, takšna in drugačna. Na koncu sem spoznala, da je to le glas v moji glavi, ki ni resničen, in da sem se zaradi njega oddaljila od same sebe, sedaj pa iščem pot nazaj k samoljubezni.''

Maja nam je zaupala tudi, kaj se ji je dogajalo vsa ta leta: ''Ko sem odšla študirat glasbo v tujini z željo, da se lahko še precej razvijem kot glasbenica ter najdem trg, ki je strpnejši do več stilov glasbe, je sledilo eno najtežjih in najlepših obdobij v mojem življenju. Najprej selitev v Rotterdam, nato v Stockholm. Dvakrat nova kultura, nov jezik, novo socialno življenje, veliko osamljenosti, veliko trdega dela in dokazovanja v glasbenem svetu. Večinoma sem bila obkrožena z glasbenimi genialci, ki so bili del družbe mojega fanta in študija jazz glasbe. Vse to je vplivalo na moja nova merila v glasbi ... Vseeno prihajam iz Svečine pri Kungoti (nasmeh). Hote ali nehote sem si postavila zelo visoke kriterije, kaj moram doseči, in se mnogokrat do sebe vedla precej kruto in neprizanesljivo.''

Glede na rezultate, ki jih prinaša, je očitno našla samo sebe in glasbeni izraz, ki jo osrečuje.