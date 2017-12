Maribor bogatejši za prvi Festival alternativne kulture

10-dnevni festival bo na kultni lokaciji združil ljubitelje alternative

Festival alternativne kulture bo poskrbel za dvig decembrskega vzdušja od 22. decembra pa vse do 1. januarja. Na odru Udarnika bo povezal in nudil streho že uspešnim in uveljavljenim alternativnim dogodkom ter predstavil domače glasbene ustvarjalce techna, hip hopa, trapa, elektronike, rapa, drum’n’bassa in rocka. Manjkalo pa ne bo niti drugih predstavnikov alternative, grafitarjev, tetovatorjev in različnih umetnikov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Festival bo ob 10- dnevnem programu poživil alternativno ozračje tudi na predfestivalskem dogodku, ki se bo odvijal v petek, 8. decembra 2017, na kar 4 različnih lokacijah, kjer bodo hkrati predstavljeni 4 različni alternativni žanri.

FAK – Festival alternativne kulture (Foto: Janez Klenovsek )

Festival z neobičajno vizijo

S festivalom želijo pokazati ljudem, da ima drugačna in nevsakdanja kultura veliko privržencev: "Poiskati želimo prostor pod soncem za vse nas, ki nam običajni kulturni dogodki ne ustrezajo." Ponudili bodo možnost umetnikom in kulturnikom, da se predstavijo na velikem odru, in jih spodbudili, da še naprej ustvarjajo in se ukvarjajo s svojim delom, ki ga opravljajo s srcem in dušo. "Prav tako pa bomo opomnili vse obiskovalce, da niso sami. Pokazali bomo mladim, ki jih zanima alternativna kultura, da so tudi oni dobrodošli v Mariboru in da mesto Maribor zna poskrbeti tudi za njih," so izjavili organizatorji festivala.

Obuditev kultnega kina Udarnik

Festival bo oživel kultni kino Udarnik in znova združil njegove privržence. Udarnik je po mnenju mnogih idealen prostor za dogodek te vrste, saj je eden najbolj kultnih prireditvenih prostorov v Mariboru in je bil včasih srce mariborske alternativne kulture. "Zdi se nam škoda, da se takšnega prostora ne uporablja, zato mu želimo povrniti nekdanji sijaj. Idejo za festival je pozitivno sprejela občina Maribor, saj so tudi oni prepoznali turistični in razvojni potencial, ki ga ima prostor za prirejanje kvalitetnih kulturnih dogodkov, namenjenih mladim."