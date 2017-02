Maša in medved na ledu - razkošna ledena pravljica prvič v Sloveniji

Izjemni prizori iz predstave Maša in Medved na ledu:

V Slovenijo že ta konec tedna prihaja dolgo pričakovani licenčni spektakel za otroke in njihove spremljevalce, Maša in Medved na ledu, ki bo 24. in 25. februarja v Dvorani Stožice v Ljubljani. Tudi v Sloveniji je zanimanje za ta največji družinski dogodek letošnjega leta izjemno, vstopnice pa so v prodaji na spletni strani www.eventim.si in na njihovih pooblaščenih prodajnih mestih.

Veličastna produkcija, nepozabna ledena pravljica na kar 1.100 kvadratnih metrov veliki štirinajsttonski ledeni površini in ostala veličastna produkcija licenčnega spektakla.

Da gre za pravi spektakel, pričajo tehnični podatki predstave: ledena površina v Stožicah bo velika rekordnih 1.100 kvadratih metrov, sestavljena iz 437 panelov sintetičnega ledu, štirinajsttonsko površino pa pripeljejo s kar sedmimi vlačilci, scena z vso ostalo opremo pa tehta skoraj 30 ton! Glavni del scene je Medvedova hiša, ki tehta kar 8 ton! Celotno prizorišče bodo postavljali 12 ur, vključno s predpripravami pa 20 ur. Prekrasna grafika, ki krasi predstavo, bo predvajana na LED ekranu, velikem kar 138 kvadratnih metrov. Poleg sedmih vlačilcev z opremo, pride še ožja ekipa 70 ljudi v dveh avtobusih; širša ekipa pa šteje kar okoli 200, z domačimi sodelavci. In le za potrebe sinhronizacije v slovenščino trenutno na njej dela že okoli 10 igralcev in drugih sodelavcev. Skozi intertaktivno predstavo, boste lahko videli vrhunsko 3D animacijo, ki vas bo popeljala v čudoviti gozdni svet priljubljenih junakov, poln smeha, humorja, zabave in dobre glasbe, v predstavi pa sodeluje skoraj 40 akrobatov, plesalcev in profesionalnih drsalcev.

Risani film Maša in Medved je sicer en največjih svetovnih fenomenov vseh časov, saj ga predvajajo v kar 120 državah sveta in je izjemno priljubljen tudi v Sloveniji; otroci ga lahko spremljajo na programih POPtv in OTO. Z namenom, da bi otroci spoznali svoja priljubljena junaka in njune prijatelje, bo Star Produkcija – lani so gostili Andreo Bocellija, letos pa bodo tudi slovitega Andreo Rieuja - gostila največjo svetovno, licenčno produkcijo te risanke. Ravno 17. del risanke Maša in Medved z naslovom “Recept za težave”, je na Youtube zasedel kar 6. mesto najbolj gledanih posnetkov, saj ga je videlo že 1,8 milijarde oboževalcev, s čimer je prehitel tudi svetovno uspešnico Adele z naslovom “Hello”. Gre tudi za edini video, ki je med prvimi desetimi najbolj gledanimi posnetki na YouTube, ki ni videospot za glasbeno uspešnico. To najbolj priljubljeno risanko na svetu prikazujejo v kar 120 državah, prejela je številne nagrade za razkošno animacijo, distribucijske pravice za ZDA pa so odkupile največje hiše, kot so Cartoon Network, Sony Music in NBC Universal.

Predstava Maša in Medved na ledu je povsem nova in je kot take ne morete videti na malih zaslonih. Ustvarjena je na osnovi številnih najlepših zgodb iz originalne risane nanizanke. Kot licenčna predstava je potrjena s strani nosilcev pravic za risani film, ki je najbolj priljubljen na svetu! Animaccord je potrdil vsak del predstave posebej in ravno to je pravo zagotovilo za to, da je šov na vrhunskem nivoju, saj kot nosilci pravic za cel svet zelo skrbijo za njeno pravo podobo. V njem boste slišali tudi 11 povsem novih skladb, ki so jih napisali posebej zanj, ustvarjanje predstave pa je trajalo kar 2 leti!

SINHRONIZACIJA V SLOVENŠČINO

Za spektakel Maša in Medved na ledu so se pri nas še posebej potrudili, saj bo celotna predstava sinhronizirana v slovenščino, zanjo pa je narejenih tudi 11 povsem novih privlačnih in zabavnih pesmi. Da bo predstava nasmejala, zabavala, navdušila in prepričala vse mlade obiskovalce in njihove spremljevalce, starše in druge odrasle, bo poskrbela odlična zasedba domačih pevcev, igralcev in drugih profesionalnih »sposojevalcev glasov«, ki vam bodo pričarali pravo vzdušje Mašine druščine in njihovih dogodivščin. Vsem znana igralka, pevka, plesalka in voditeljica Žana Salobir bo pela vse Mašine pesmi, medtem ko bo njena hči Kiara Salobir »igrala« poredno in nadebudno Mašo. Mašinega Medveda bo interpretiral dramski igralec Jure Galičič, David Hudnik, glasbeni producent v Los Angelesu in radijski urednik na Radiu 1, pa bo »govoril v imenu« nekaj gozdnih živali; Kristie Cle, vodja show skupine Coverllite, pevka, plesalka in koreografinja bo posodila svoj glas zapeljivi medvedki. Radijski glas Radia Aktual, Grega Javornik, nam bo pričaral glasove kar nekaj priljubljenih likov, Zajca, enega od volkov in Pando, Nejc Heine, vodja skupine Cvinger, zelo znan »voice over« igralec pa bo ovekovečil volka in klovna. In nenazadnje bo Kaja Urbančič pela Pingvinove pesmi, Nicholas Prodan Miani, prav tako znan po svojem posojanju glasov junakom največjih risanih fimov (Nickleoden, Minimax, Disney ...) in ki ga poznamo po glasu Pingvina v risani seriji Maša in Medved, ga bo posodil tudi za pričujoč spektakel v Stožicah prav Pingvinu.

Izjemni prizori iz predstave Maša in Medved na ledu:

Vstopnice so v prodaji na spletni strani www.eventim.si

in na vseh prodajnih mestih sistema Eventim.

Prodaja vstopnic: Hiše vstopnic Eventim Si (Tivoli Ljubljana, Citypark Ljubljana, Kino Šiška Ljubljana, Križanke Ljubljana, Mestni trg Ljubljana, Europark Maribor, Klicni center: 090 55 77*) in partnerska prodajna mesta: Petrol, Pošta Slovenije, Big Bang, (K)kiosk, Trafika 3DVA, bencinski servisi OMV z multi točko, agencija Palma in Alpetour potovalna agencija ter ostala prodajna mesta v sistemu Eventim Si.

Cene vstopnic:

PARTER SEDIŠČE: že od 48,00 EUR

Zeleni ring - 1. Kategorija: že od 35,00 EUR

Zeleni ring - 2. Kategorija: že od 26,00 EUR

LOŽE: že od 39,00 EUR

Omejeni pogled: že od 19,00 EUR

Organizator:

STAR PRODUKCIJA

Odnosi z javnostmi:

Bojan Rojko,

Agencija Antonov

Mobilni tel.: 040 612 111

E-mail: bojan.rojko@agencija-antonov.si

Pomembno: za vse dodatne materiale, fotografije, nagradne igre, biografije in intervjuje se lahko oglasite na zgoraj omenjenem e-mail naslovu ali telefonski številki.

Prosimo Vas, da nas obvestite, če ne želite prejemati naše pošte. Za prijaznost se Vam najlepše zahvaljujemo.

Naročnik oglasa je Star produkcija.