Melos s prvo avtorsko skladbo Voljet ću te cijeloga života

Vokalna skupina Melos, ki od začetka leta 2011 deluje pod vodstvom Tomaža Mohorka, se je v letu 2016 udeležila 50. Festivala dalmatinskih klap Omiš 2016 in 2. Festivala klap Slovenije, kjer so s svojim nastopom očarali in navdušili tako obiskovalce kot tudi komisijo.



Zasedba, ki jo poleg Tomaža Mohorka sestavljajo še Julij Lozinšek, Klemen Rutar, Rudi Mohorko in Tadej Premužič, je znana po dalmatinskih skladbah, v repertoarju ne manjka ostalih žanrov, v slovenskem, angleškem in ostalih jezikih. Svojo prvo avtorsko skladbo, Voljet ću te cijeloga života, so fantje snemali v Splitu.



Ob pomoči producenta Žarka Siriščevića, jim je uspelo v skladbo zaviti pravo dalmatinsko dušo, saj sami pravijo: "Če bi snemali v studiu v Sloveniji dalmatinsko skladbo, zagotovo ne bi prišlo do enakega rezultata, do enakega čutenja dalmatinskega melosa." Po dveh studijskih dnevih so se odločili, da za skladbo posnamejo tudi videospot. Tako so Štajerci s Ptuja posneli svojo prvo avtorsko skladbo,video zanjo pa so posneli v Sloveniji, v prelepih krajih Gorenjske.