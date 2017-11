Miley: Moja pop glasba mi večinoma sploh ni všeč!

Miley Cyrus je priznala, da ji njena pop glasba večinoma ni všeč. Na novem albumu Younger Now je slišati precej country vplivov, pri eni pesmi pa sodeluje tudi z Dolly Parton. (Foto: AP)

Pevska zvezdnica Miley Cyrus je s pevko Brooke Simpson, ki jo trenira za šov The Voice, govorila o njeni izvedbi pesmi What About Us, ki jo v originalu izvaja Pink. Povedala je, kako se počuti glede svojih pesmi, ki jih sliši po radiu.

"Ljudje bi te še naprej poslušali v šovu, vsi bodo glasovali zanjo. Zato se lahko veselimo njene pesmi, ko jo bo posnela. Ima neverjeten način, kako interpretira pop pesmi. Jaz sem popzvezdnica, sedim tule, pa pop glasbe polovico časa niti ne maram, kot mi ni všeč niti večino moje pop glasbe. A vedno vzameš pop pesem z radia in jo narediš po svoje," je razmišljala Miley.

Miley je imela nekaj velikih uspešnic tekom let kot npr. The Climb, Wrecking Ball in We Can't Stop. Zdaj pa se je nekoliko umirila in se predstavlja v novi, nekoliko bolj "polikano-odrasli" različici, saj je konec septembra izdala šesti album Younger Now, pri pesmi Rainbowland, pa se ji je pridružila tudi njena vzpornica, country pevka Dolly Parton.