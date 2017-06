Mladi glasbeni upi na velikem finalu Špil lige

Joker Out (Foto: Tisa Seneker)

Špil liga je prva liga dijaških glasbenih skupin, ki že četrto leto poteka v organizaciji Kina Šiška. Format tekmovanja že od začetka ostaja nespremenjen; komisija med vsemi prijavljenimi skupinami izbere tiste, ki se med seboj pomerijo v predtekmovalnih večerih, na katerih zmagovalca posameznega večera izbirata komisija in občinstvo.

Prvi zmagovalci Špil lige je bila slovenska zasedba Koala Voice, ki jih je tekmovanje potisnilo v ospredje mladih glasbenih skupin. Letos se je v Špil ligi pomerilo štirinajst skupin iz dijaških ter prvič tudi iz osnovnošolskih klopi, v veliki finale, ki bo danes ob 19.30 potekal na dnevu urbanega dogajanja Šiška Open zunaj na trgu pred Kinom Šiška, pa so se uvrstile zasedbe Joker Out, Lapsus, Rock Heroes in The Mint.

In kdo so finalisti?



JOKER OUT

Zasedba Joker Out prihaja iz Ljubljane, svojo glasbo pa opisujejo kot »shagadelic rock«. Na Špil ligo so se prijavil, ker v projektu vidijo odličen projekt in priložnost, da jih spoznajo mladi iz cele Slovenije, saj koncerte Špil lige obiskujejo tudi mladi izven Ljubljane. Na vprašanje, kaj bodo storili v primeru zmage, odgovarjajo, da bodo izkoristili glavno nagrado, torej snemanje pesmi v profesionalnem studiu, ter s posnetim materialom pričeli svojo pot do prvega albuma.

Rock Heroes (Foto: Izvajalec)

ROCK HEROES

Mlada žalska skupina je nastala leta 2013, sebe pa opredeljujejo kot glasbeno mešanico rocka, metala in tudi punka. Na Špil ligi so se že preizkusili, vendar se jim v finale ni uspelo prebiti. Tokrat se bodo prestavili izključno z avtorskimi komadi, saj so že v procesu ustvarjanja prvega albuma. Slednjega nameravajo ustvariti po preprostem receptu: napisati 100 pesmi in izbrati med njimi deset najboljših. V Špil ligi in morebitni zmagi vidijo predvsem dobro referenco za svoje nadaljnje koncertno ustvarjanje.

The Mint (Foto: Iza Sladič)

THE MINT

Zapriseženi »grungerji« so se že predstavili na odru Vičstocka, letos pa želijo svojo skoraj že četrto obletnico delovanja proslaviti tudi z zmago na Špil ligi ter oživiti grunge glasbo v Sloveniji.

Lapsus (Foto: Vanja Jovanovič)

LAPSUS

Alternativna rock skupina obstaja od leta 2015 in ima edina tudi žensko članico benda. Svoj krstni nastop so doživeli na lanskem talent šovu gimnazije Ledina, do sedaj pa so zbrali že kar nekaj nastopov po različnih koncertnih odrih.