Močna in iskrena čustva pevke Marine

Benjamin Shock (Foto: Martin Bobič)

Marina Martensson, Švedinja, ki živi v Izoli in na katero je vplivala tudi soul glasba, se predstavlja s pesmijo It's a Shame. Besedilo zanjo je napisala sama, pri skladbi pa je sodelovala tudi z didžejem in multiproducentom Benjaminom Shockom. Ta je na začetku svoje glasbene poti sodeloval z Gramatikom, s katerim je pripomogel k razvoju primorske elektronske in hiphop scene. Iz skladb, ki jih je ustvaril, je slišati, da pogosto izbira različne stile in ta pesem je ena izmed takih.

Jazz pevka Marina, ki je bila tudi finalistka šova Slovenija ima Talent, rada spreminja stile, poslušalca pa pritegne s svojim lahkotnim petjem in čustveno zgodbo. V skladbo je svoja čustva in značilno igro prinesel tudi vrhunski kitarist Teo Collori.

Vabljeni k poslušanju.